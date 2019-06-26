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全家都騙子！他在鄉下鐵皮屋編出發財夢　坑拐大老闆們破10億

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圖、文／鏡週刊

未上市股票詐騙再起！擁有台、美二國5項記憶體散熱模組專利的台通科技近來四處吸金，負責人謝明陽宣稱專利鑑價值50億元，引來晶圓代工大廠聯電旗下投資公司、股市大戶林滄海、房地產大亨祝文定及證券分析師兼名嘴朱成志等人砸下重金投資，但檢調最近發現這些商場名人恐已受騙上當，台中地檢署懷疑謝明陽以投資為幌子涉嫌詐騙，上月中祕密指揮調查局兵分多路搜索，查出謝明陽一家全是騙子，已將他收押，妻小也被交保，估計犯罪金額恐破10億元，案情持續擴大中。

▲▼專騙大亨。（圖／鏡週刊提供）

▲謝明陽宣稱研發跨國專利，市值達50億元，且接到國外大廠訂單，辦理現金增資2億多元，坑騙不少名人投資。（圖／鏡週刊提供，下同）

5月23日，台中地檢署指揮調查局台南市調處及中部機動工作站，聯手偵辦研發記憶體模組的未上市櫃台通科技公司董事長謝明陽，其涉嫌以假財報及專利鑑價報告美化帳面，誘騙投資人購買股票，估計不法金額恐超過10億元，經檢方複訊後，依違反《證交法》證券詐欺等罪嫌將他聲押禁見獲准。

謝明陽對外宣稱擁有多項國際專利，價值約50億元，以此吸引投資，沒想到其中暗藏玄機。本刊直擊，台通科技位在台中大里的廠房，從外觀看只是一般的鐵皮屋工廠，很難與高科技業產生聯想，尤其謝明陽的妻子及兒女擔任該公司的董監事，謝利用持有多項跨國專利，鑑價市值約50億元及海外不實訂單，創造營收假象，讓不少投資人誤以為將來興櫃後前景可期，因而捧著大把鈔票買進股票，如今卻可能淪為壁紙，導致損失慘重。

▲▼專騙大亨。（圖／鏡週刊提供）

▲台中地檢署上月底指揮調查局兵分多路搜索，認為謝明陽涉證券詐欺罪，訊後將他聲押禁見獲准。

辦案人員攤開台通股東名冊，赫然發現一堆名人被騙，包括晶圓代工大廠聯電出資成立的迅捷投資、股市大戶林滄海、萬寶集團總裁朱成志、龍頭房地產代銷公司甲上林廣告老闆祝文定，及來自香港與薩摩亞等地的外資，都紛紛競相砸錢投入。

對此，本刊致電甲上林廣告，該公司表示，董事長祕書休假，暫無人可回應，至於祝文定的哥哥祝文宇也是房地產代銷大亨，經查其名下公司甲山林廣告並未買進這檔未上市的台通科技股票，未遭詐騙。此外，本刊致電聯電及萬寶週刊，至截稿前均未獲回應。

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關鍵字：鏡週刊,專騙大亨

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