邪惡暗網入侵！嗆殺美女議員綁富商　「販槍毒」強調：只送台灣

圖、文／鏡週刊

全球上網人數突破40億，台灣的網路人口更逼近9成，多數民眾每天瀏覽的網頁都是可用Google等搜尋引擎查得到的「明網」，但在浩瀚的網海中，還存在一般人不知道的地下網路世界「暗網」。

▲暗網中有超過一半的網站都涉及犯罪行為，讓各國警方相當頭痛。（圖／翻攝鏡週刊，下同）

暗網充斥毒品、槍枝等交易，甚至提供代客殺人、強姦等光怪陸離的服務，因「高度匿名性」，警方無法鎖定IP位置，已成為全球罪犯的天堂。恐怖的是，暗網風暴已悄悄侵台，犯罪集團最近頻頻利用暗網聯繫，在台灣進行毒品交易等犯罪行為，引起警方高度重視。

過去因暗網而起的犯罪多半發生在歐美地區，近年來中國大陸也開始出現類似案例。恐怖的是，今年起暗網上有關台灣的資訊也越來越多，目前以毒品交易、槍枝買賣、出售偽造信用卡、個資為大宗。

▲暗網中有超過一半的網站都涉及犯罪行為，讓各國警方相當頭痛。

本刊調查，暗網網站Dream Market（夢想市集）最近就出現台灣的訊息，內容以繁體中文呈現，裡面提到許多關鍵字，例如420大麻日、大麻花、大麻巧克力、LSD郵票，並強調只出貨給台灣。

文中向買家介紹，他們混合的大麻巧克力純度相當高，如果一次吃太多很可能會崩潰，建議每次少量食用。該暗網賣家也提供大麻菸草、大麻花及大麻種子，還強調近期有夥伴從荷蘭買了大批種子回台。

此外，另一個暗網網站「暗網中文交易網」的收購、求售內容，最近也頻頻提到台灣，例如「求台灣購物網站個資，女性為佳」「台灣特警訓練手冊」「販售多套台灣帳戶」「販售台灣制式走私槍枝」等訊；刑事警察局也掌握相關資訊，目前已經祕密展開蒐證、查緝。

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