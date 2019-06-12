有線電視明年不再大碗公吃到飽！最低免200、單頻單買



▲有線電視（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



記者陳世昌／台北報導



有線電視觀眾明年起付費收看的選擇更多了！根據NCC12日核定的《有線廣播電視系統經營者收費標準》修正案，明年起全台有線電視系統都需至少提供2種以上頻道組合讓消費者選擇，其中「清冰包」月費不超過200元，觀眾還可以選擇「單頻單買」、「頻道套餐」，打破25年來有線電視只能「大碗公吃到飽」的單一消費模式。



國家通訊傳播委員會(NCC)12日通過《有線廣播電視系統經營者收費標準》，NCC發言人蕭祈宏表示，今年8月起各有線系統申報明年收費方式時，將以此為依據標準，並在明年起實施。



新的收費標準重點如下



一、需提供2組以上基本頻道組合，且HD畫質以上

第1組：至少有13個必載頻道(台視、中視、華視、民視、公視、原民台、客家台、公用頻道、地方頻道、頻道表、國會一台、國會二台等)，月費200元為上限

第2組：前一年訂戶數最高的基本頻道組合，收費上限是600元



▲NCC（圖／本報資料照）



二、有線系統也可以供更多基本頻道組合，如果組合的分潤50%以上給頻道，可以解除600元上限；或是頻道組合的數量、內容品質更優於第二組，也可以解除600上限，但都需先經費率審議會同意。



三、收費上限可隨物價指數調整，累積超過3%，由NCC公告調高。



四、除了基本頻道之外，系統無正當理由，不能拒絕頻道提供的「單頻單買」、「頻道套餐」由消費者選擇，其售價、組道組合不需再審查，只要報備主管機關即可。

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