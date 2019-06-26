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週刊爆韓國瑜「北農爛帳」超過400萬！　濫發獎金賞親信出國

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圖、文／鏡週刊

台北地檢署偵辦高雄市長韓國瑜任北農總經理期間涉背信案，又有新動作，本刊上週連續2天直擊，北檢派員前往北農調閱董監事會議紀錄及員工出國招標帳冊，釐清韓任內涉以超額盈餘濫發獎金，並花公款帶老婆隨團出國，爽遊石垣島。本刊調查，韓任內自創員工「悠遊舒壓」方案，未經董事會同意即動支未列入會計帳的盈餘，並親自勾選名單獎勵員工出國旅遊，涉嫌背信情節重大。

▲▼韓總北農爛帳。（圖／鏡週刊提供）

▲韓國瑜涉嫌在北農總經理任內濫發獎金、用公款支付妻子出國，北檢調查2年至今未結，上週突襲北農調取資料。（圖／鏡週刊提供，下同）

6月19日上午10點半左右，一輛台北地檢署藍白相間的警備車，駛入民族東路第一果菜市場停車場，二名檢事官下車後不發一語，快步走入位於5樓的台北農產公司辦公室財務部，接待的北農人員面色凝重，不斷翻出資料影印給檢方搬上車，一直到中午前都未見檢方人員離開。隔日下午，北檢再度前往北農補齊資料。

北檢偵查高雄市長韓國瑜任職北農總經理期間所涉及的背信案，時間長達2年，去年中曾祕訊一名對《公司法》極有研究的學者作證，對韓國瑜任職北農期間發放獎金進行法律見解分析，證詞對韓極為不利，本刊披露以後，北檢上週大動作直搗北農查扣相關資料。

▲▼韓總北農爛帳。（圖／鏡週刊提供）

▲北檢警備車前往北農調閱韓國瑜任內濫用公款資料。

知情人士表示，北檢近來動作頻頻，上週即發函北農，明確要求提供自2012年起、一連6年的董事會會議紀錄及決議，並檢附公司以公款招待員工出國的標案明細及出國逐筆資料。由於索取資料的時間點，恰與韓國瑜任職北農總經理時間重疊，且韓前年因濫發獎金及動用公款招待親屬出國等自肥行徑遭檢舉背信，北農已將相關清冊全數送交北檢。

▲▼韓總北農爛帳。（圖／鏡週刊提供）

▲2015年北農交易創紀錄，隔年農曆年節前後，韓國瑜領到121萬元的獎金（紅框黃底處）。

▲▼韓總北農爛帳。（圖／鏡週刊提供）

▲北農歷任總經理薪資列表。

「韓國瑜濫發北農賺到的超額盈餘，就是一本沒曝光的爛帳。」知情人士透露，北農先前提供給檢方的資料，僅確認韓任內涉濫發數千萬元三節獎金，但韓除了公司依慣例發放的獎金之外，又巧立名目新增獎金項目及犒賞員工出國等費用，理當都應依審計程序，繳庫回饋給官股，韓卻沒這麼做，未來如要確認韓涉嫌背信，「關鍵就在他如何花用會計師確認過的公司帳以外、未在綜合損益表上呈現的收益。」

至於總經理領取的各類獎金，包括三節、績效及工作獎金等，都會依照年度的營業狀況增加，以韓國瑜任內為例，北農營業績效最高的2016年，依照韓自訂的獎金標準，不含特支公關費，實領逾355萬元，韓國瑜離職前一年，光是各類獎金一年也領了81萬6千多元，數字都超過接任的吳音寧。

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關鍵字：鏡週刊,韓國瑜,韓總北農爛帳

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