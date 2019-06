18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事驚悚目睹「只剩一雙腳在外」

▲男子被同事發現整個人卡在絞肉機裡。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

菲律賓怡朗市(Iloilo City)近來發生一起恐怖意外,一名在香腸工廠工作的男子,被發現以頭下腳上的姿勢,整個人卡在碎肉機中,只剩一雙腳露在外面的驚悚畫面。同事表示,死者剛來上班2個星期,有可能是因為不熟悉碎肉機操作,才會導致意外。

18歲男子瓊格(Joemar Jungco)22日早上8時,遺體被人發現卡在工廠內的碎肉機中。員警埃斯波拉(Jennifer Espora)表示,目前詢問死者同事和老闆,大家都聲稱事發時,只有死者1人獨自在工作區,死者才剛到這裡工作2個星期,碎肉機並不是由他負責。

有同事認為,瓊格可能因為對其他機器的操作好奇,才會跑到非自己負責的工作區。前同事卡洛斯(Carl David Carlos)則表示,「可能瓊格開機時,把手放在刀片附近,因為站在這裡無法打開開關,由於馬達非常強大,他一不小心身體掉了進去,完全關掉機器後,我們幫忙拆除機器把人救出,發現遺體完好沒有受到損傷。」

警方也對外表示,瓊格的頭部並沒有被磨碎,只是卡在裡面,目前正在等待驗屍報告以確定確切死因。不過當地葬儀業者波拉斯(Ardee Porras)認為,瓊格很有可能是死於窒息。詳細案情仍待進一步調查。

Teen dies in meat grinder machine after his hand became caught https://t.co/fZtTb74V66