18歲男頭卡進碎肉機身亡　同事驚悚目睹「只剩一雙腳在外」

▲男子被同事發現整個人卡在絞肉機裡。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

菲律賓怡朗市(Iloilo City)近來發生一起恐怖意外，一名在香腸工廠工作的男子，被發現以頭下腳上的姿勢，整個人卡在碎肉機中，只剩一雙腳露在外面的驚悚畫面。同事表示，死者剛來上班2個星期，有可能是因為不熟悉碎肉機操作，才會導致意外。

18歲男子瓊格(Joemar Jungco)22日早上8時，遺體被人發現卡在工廠內的碎肉機中。員警埃斯波拉(Jennifer Espora)表示，目前詢問死者同事和老闆，大家都聲稱事發時，只有死者1人獨自在工作區，死者才剛到這裡工作2個星期，碎肉機並不是由他負責。

有同事認為，瓊格可能因為對其他機器的操作好奇，才會跑到非自己負責的工作區。前同事卡洛斯(Carl David Carlos)則表示，「可能瓊格開機時，把手放在刀片附近，因為站在這裡無法打開開關，由於馬達非常強大，他一不小心身體掉了進去，完全關掉機器後，我們幫忙拆除機器把人救出，發現遺體完好沒有受到損傷。」

警方也對外表示，瓊格的頭部並沒有被磨碎，只是卡在裡面，目前正在等待驗屍報告以確定確切死因。不過當地葬儀業者波拉斯(Ardee Porras)認為，瓊格很有可能是死於窒息。詳細案情仍待進一步調查。