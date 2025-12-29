267人受害！　泰詐騙主謀被判806年「依法只關20年」

▲普拉希特是泰國知名詐騙犯。（圖／翻攝khaosod）
記者吳美依／綜合報導
泰國詐騙犯普拉西特（Prasit Jeawkok）主導高達267人受害的大規模投資詐騙案，被曼谷刑事法院重判1210年刑期，後因認罪協商減至806年8個月，但由於泰國法律規定的可實際執行刑期上限，實際上只需服刑20年。
《曼谷郵報》等外媒報導，曼谷刑事法院25日裁定，普拉西特等4人與他把持的2家公司，透過非法借貸與公眾詐欺手段，誘騙大量民眾投資，種種非法詐欺的吸金行為，已違反公眾借貸法及電腦犯罪法。
The Criminal Court has handed down a historic sentence against businessman Prasit Jeawkok, ordering 1,210 years in prison for defrauding the public through illegal loan schemes.— Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 28, 2025
Listen to the story or get the full story in the 1st comment. pic.twitter.com/QkHkuNIc5p
普拉西特一共被控242項罪名，每項判刑5年，合計1210年，但因認罪協商減為806年8個月，又依泰國法律上限減為20年。另一名被告威格瑞特（Wimgrit）被認定共犯，獲判74年8個月又29天，但同樣因法律上限而減刑至20年。
普拉西特的2間公司各被罰款1.21億泰銖（約新台幣1.2億元），在配合調查後，各自減少至8000萬泰銖（約新台幣8000萬元）。他與2家公司必須共同賠償267名受害者的損失。
值得注意的是，普拉西特在2023年7月的另一起詐欺案中，被判1155年徒刑，同樣因法律上限減為20年，而在該案中被判須賠償逾10億泰銖（約新台幣10億元）。
