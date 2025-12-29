267人受害！　泰詐騙主謀被判806年「依法只關20年」

▲普拉希特是泰國知名詐騙犯。（圖／翻攝khaosod）



記者吳美依／綜合報導

泰國詐騙犯普拉西特（Prasit Jeawkok）主導高達267人受害的大規模投資詐騙案，被曼谷刑事法院重判1210年刑期，後因認罪協商減至806年8個月，但由於泰國法律規定的可實際執行刑期上限，實際上只需服刑20年。

《曼谷郵報》等外媒報導，曼谷刑事法院25日裁定，普拉西特等4人與他把持的2家公司，透過非法借貸與公眾詐欺手段，誘騙大量民眾投資，種種非法詐欺的吸金行為，已違反公眾借貸法及電腦犯罪法。

The Criminal Court has handed down a historic sentence against businessman Prasit Jeawkok, ordering 1,210 years in prison for defrauding the public through illegal loan schemes.



Listen to the story or get the full story in the 1st comment. pic.twitter.com/QkHkuNIc5p — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 28, 2025

普拉西特一共被控242項罪名，每項判刑5年，合計1210年，但因認罪協商減為806年8個月，又依泰國法律上限減為20年。另一名被告威格瑞特（Wimgrit）被認定共犯，獲判74年8個月又29天，但同樣因法律上限而減刑至20年。

普拉西特的2間公司各被罰款1.21億泰銖（約新台幣1.2億元），在配合調查後，各自減少至8000萬泰銖（約新台幣8000萬元）。他與2家公司必須共同賠償267名受害者的損失。

值得注意的是，普拉西特在2023年7月的另一起詐欺案中，被判1155年徒刑，同樣因法律上限減為20年，而在該案中被判須賠償逾10億泰銖（約新台幣10億元）。