OpenAI開出年薪1750萬職缺！壓力山大「風險應變主管」火速上線

▲OpenAI執行長奧特曼坦言，新職缺的工作壓力極大。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI正在招募一位「風險應變主管」（Head of Preparedness），年薪55.5萬美元（約新台幣1750萬元）加股票報酬，主要負責檢視公司AI運算模型與產品，及時發現並防範可能被濫用而對人類造成傷害的情況。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）坦言，這份工作壓力極大，要求即刻投入處理複雜且前所未見的風險挑戰。

根據美媒《商業內幕》，奧特曼在社群平台X指出，隨著AI模型能力快速提升，這些技術不僅帶來便利，也開始呈現嚴峻挑戰，包括對心理健康的潛在影響，以及AI在電腦安全上可能自行發現關鍵漏洞的能力。他形容這份工作就像立刻跳入火坑，必須協助公司衡量模型能力增長可能造成的各種衝擊，並找出限制負面效應的方法。

OpenAI指出，「風險應變主管」將直接負責建立與協調能力評估、威脅模型及緩解措施，打造一套可在營運上擴展的安全流程體系。該職位屬於OpenAI安全系統團隊，涵蓋的風險範圍包括AI導致失業、假訊息、惡意行為濫用、環境破壞，以及人類自主性減損等多項議題。

近年來，隨著ChatGPT在消費市場快速普及，部分使用者將聊天機器人作為心理諮商替代方案，引發心理健康問題，例如助長妄想或自我傷害行為。OpenAI自2025年起與心理健康專家合作，改善ChatGPT對出現精神病徵兆或自殘傾向使用者的互動方式，以降低潛在風險。

OpenAI自創立以來，即將安全機制視為營運核心。然而，隨著產品逐步釋出及營利壓力增加，部分前員工表示，公司開始將獲利置於安全之上。前安全團隊負責人萊克（Jan Leike）於2024年5月辭職時指出，公司偏離了確保技術安全部署的初衷。

萊克表示，「打造比人類更聰明的機器，本質上就是一項危險的行為。過去幾年，安全文化與流程已被光鮮亮麗的產品擠到一旁。」

另一名前員工柯科塔伊洛（Daniel Kokotajlo）也於2024年5月離職，批評OpenAI在追求AGI（通用人工智慧）目標過程中忽視安全。他曾提到，原本約有30人的團隊負責研究AGI安全，後來規模縮減近半。原任「風險應變主管」馬德利（Aleksander Madry）於2024年7月轉任其他職務，使該職位空缺至今。

OpenAI強調，透過此職缺，公司期望建立一個嚴謹、可操作且可擴展的安全管理體系，確保AI在快速進化的同時，能夠在心理健康、網路安全及社會風險等層面受到有效管控，落實以造福全人類為核心的AI使命。