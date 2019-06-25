馬來西亞飄毒氣！75人爆吐送醫　475所學校緊急關閉

▲大馬柔佛州巴西古當發生毒氣污染事件，至少75人身體不適送醫。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

馬來西亞柔佛州工業大城巴西古當（Pasir Gudang）再度傳有毒氣體污染事件，至少75人出現嘔吐、呼吸困難等症狀送醫。當局25日表示，當地475多所各級學校即日起關閉3日。

綜合外媒報導，當地工業區自24日起飄散出有毒氣體，民眾接觸後紛紛出現噁心嘔吐、呼吸困難、暈眩等症狀，至少有75人被送往醫院接受治療，包括學童在內。

馬來西亞當局下令，當地475所教育機構至27日止停課3日，其中包括111所中學、3所高等教育機構、14所私立學校和347所私立幼兒園。

目前，有毒氣體污染物的來源尚未獲得證實，馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）25日表示，目前正努力調查涉事工廠，並且將對罪魁禍首從嚴懲處。事實上，這已經是當地3個月內發生第2次有毒氣體公害事件，不過當局認為，兩起事件並沒有直接關係。

今年3月份，曾有不肖人士將廢棄物任意傾倒在河流中，結果散發出有毒氣體污染，造成超過5000人身體不適。3月份的事件發生後，當地一處輪胎加工廠共有4人遭起訴，其中包括2名新加坡籍人士。