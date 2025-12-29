曾力挽狂瀾救IBM！「藍色巨人」關鍵推手葛斯納辭世　享壽83歲

▲IBM前執行長葛斯納近日以83歲高齡辭世。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國科技巨擘國際商業機器公司（IBM）前董事長暨執行長葛斯納（Louis Gerstner）辭世，享壽83歲。IBM指出，葛斯納於1993年至2002年掌舵期間，正值公司面臨生存危機與產業劇變，他果斷放棄分拆計畫、推動整合解決方案，成功帶領IBM走出低潮，被視為扭轉公司命運的關鍵人物。

根據《衛報》，IBM於當地時間29日發布聲明證實，葛斯納已於近日辭世。葛斯納是在IBM陷入虧損、競爭力下滑之際接任董事長暨執行長，當時微軟與昇陽（Sun Microsystems）等對手迅速崛起，市場普遍質疑IBM是否仍具存在價值。他也成為IBM創立以來首位「外部空降」的最高領導人。

葛斯納上任後，最具代表性的決策之一，便是否決將IBM分拆為多家獨立公司的構想。當時內部曾規畫把「藍色巨人」拆解為專注晶片、軟體等不同領域的「小藍」，但葛斯納認為，客戶不需要零散的技術，而是整合式的解決方案，最終選擇保留完整的IBM架構。

現任IBM董事長暨執行長克里希納（Arvind Krishna）在給員工的內部信中指出，葛斯納的決定對公司存續至關重要，因為他清楚洞察客戶真正需求，並在公司前途未卜之際，專注於未來而非過去，重塑IBM的發展方向。

IBM曾在1960、1970年代憑藉大型主機稱霸科技業，但1981年推出個人電腦後，卻在PC市場競爭中失利，讓採用英特爾處理器與微軟作業系統的相容機種迅速壯大。葛斯納上任初期甚至直言，「IBM現在最不需要的是願景」，強調首要任務是恢復獲利、改善對客戶的服務。

在多項改革中，他也決定放棄原本寄望挑戰微軟的OS/2作業系統，集中資源於更具競爭力的業務。葛斯納過去曾任美國運通總裁、RJR納貝斯克執行長，離開IBM後則出任凱雷集團董事長。克里希納形容他作風直接、要求嚴謹，既重視短期交付，也同樣看重創新與長期價值，為IBM留下深遠影響。