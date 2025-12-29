回應史上最大美台軍售！CNN：北京藉軍演「模糊開戰前最後界線」

▲中國宣布環台軍演「正義使命-2025」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

記者閔文昱／綜合報導

中國解放軍東部戰區29日突然宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍，在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」的大規模聯合軍事演習，強調此舉是對「台獨分裂勢力」及「外部干涉勢力」發出的「嚴正警告」。外媒普遍解讀，這次軍演是北京回應美國日前宣布史上最大規模對台軍售的重要軍事動作。

演練封港、封控要域 首次公開點名「外部軍事干預」

解放軍東部戰區指出，此次演習重點包含聯合戰備警巡、精準打擊、要港要域封控，以及「外線立體懾阻」，並將於30日在台灣周邊多個海空域進行實彈射擊。CNN分析指出，這是解放軍首度如此明確宣示，演習目標在於演練阻止外國軍事力量進入台海。

中國海警局也同步宣布，在台灣周邊海域展開巡航行動。中方強調，相關演習是「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

▲軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）

台國防部：14艘共軍艦艇、89架次軍機現蹤

我國防部表示，截至29日下午3時止，已偵獲14艘解放軍軍艦、14艘中國海警船在台灣及外離島周邊活動，另有一支由4艘艦艇組成的兩棲突擊編組出現在台灣東南海域，並偵獲89架次共軍軍機於台海周邊空域活動。不過，目前尚未發現共軍艦機進入我國領海或領空。

國防部強調，國軍全程嚴密監控，並已成立應變中心，「將以具體行動捍衛民主與自由的價值」。

美台史上最大軍售案 成北京動武關鍵導火線

外媒普遍指出，這次軍演時機，與美國11天前宣布對台111億美元（約新台幣3500億元）的重大軍售案高度相關。該軍售內容包含海馬士多管火箭系統、反裝甲飛彈、無人機、自走砲與軍事軟體，被視為美國歷來規模最大的對台武器供應案之一。

中國外交部與國防部先前已強烈批評軍售「嚴重侵犯中國主權與領土完整」，並警告將採取「堅決有力措施」回應。中國外交部發言人林劍29日再度表示，軍演是對「倚美謀獨」行徑的「嚴厲懲罰」，直言美國「武裝台灣只會把台海推向危險邊緣」。

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

賴清德重申維持現狀 府方批中方破壞區域穩定

總統府發言人郭雅慧回應指出，中國軍演「公然破壞台海與印太地區的和平穩定現狀」，並挑戰國際秩序與航行自由。賴清德總統則持續強調，台灣致力於維持現狀，並未宣布法理獨立，但會持續強化自我防衛能力。

外界也注意到，部分軍售經費將納入賴政府日前提出的400億美元（約新台幣1.3兆元）特別國防預算，但該預算目前在立法院仍面臨朝野嚴重對立。

外媒警告：演習恐趨近「事實性封鎖」

多名軍事與區域安全分析人士向CNN指出，解放軍此次公布的演習海域，幾乎涵蓋台灣與金門、馬祖之間的重要航道，恐構成「事實上的封鎖」。台灣智庫學者直言，解放軍近年持續模糊「演習」與「作戰準備」的界線，未來不排除藉由常態化軍演製造既成事實。

CNN指出，隨著美中關係緊張、日方涉台發言升溫，北京正以更具侵略性的軍事與宣傳手段，向美國、日本及台灣同時釋放警告訊號，台海局勢再度升溫。