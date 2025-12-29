　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

回應史上最大美台軍售！CNN：北京藉軍演「模糊開戰前最後界線」

▲▼共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

▲中國宣布環台軍演「正義使命-2025」。共軍軍演示意圖。（圖／翻攝央視軍事）

記者閔文昱／綜合報導

中國解放軍東部戰區29日突然宣布，即日起動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍，在台灣周邊展開代號為「正義使命-2025」的大規模聯合軍事演習，強調此舉是對「台獨分裂勢力」及「外部干涉勢力」發出的「嚴正警告」。外媒普遍解讀，這次軍演是北京回應美國日前宣布史上最大規模對台軍售的重要軍事動作。

演練封港、封控要域　首次公開點名「外部軍事干預」

解放軍東部戰區指出，此次演習重點包含聯合戰備警巡、精準打擊、要港要域封控，以及「外線立體懾阻」，並將於30日在台灣周邊多個海空域進行實彈射擊。CNN分析指出，這是解放軍首度如此明確宣示，演習目標在於演練阻止外國軍事力量進入台海。

中國海警局也同步宣布，在台灣周邊海域展開巡航行動。中方強調，相關演習是「捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動」。

▲▼軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）

▲軍演影響示意圖。（圖／民航局提供）

台國防部：14艘共軍艦艇、89架次軍機現蹤

我國防部表示，截至29日下午3時止，已偵獲14艘解放軍軍艦、14艘中國海警船在台灣及外離島周邊活動，另有一支由4艘艦艇組成的兩棲突擊編組出現在台灣東南海域，並偵獲89架次共軍軍機於台海周邊空域活動。不過，目前尚未發現共軍艦機進入我國領海或領空。

國防部強調，國軍全程嚴密監控，並已成立應變中心，「將以具體行動捍衛民主與自由的價值」。

美台史上最大軍售案　成北京動武關鍵導火線

外媒普遍指出，這次軍演時機，與美國11天前宣布對台111億美元（約新台幣3500億元）的重大軍售案高度相關。該軍售內容包含海馬士多管火箭系統、反裝甲飛彈、無人機、自走砲與軍事軟體，被視為美國歷來規模最大的對台武器供應案之一。

中國外交部與國防部先前已強烈批評軍售「嚴重侵犯中國主權與領土完整」，並警告將採取「堅決有力措施」回應。中國外交部發言人林劍29日再度表示，軍演是對「倚美謀獨」行徑的「嚴厲懲罰」，直言美國「武裝台灣只會把台海推向危險邊緣」。

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

▲國防部召開記者會，公布共軍對我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（圖／國防部提供）

賴清德重申維持現狀　府方批中方破壞區域穩定

總統府發言人郭雅慧回應指出，中國軍演「公然破壞台海與印太地區的和平穩定現狀」，並挑戰國際秩序與航行自由。賴清德總統則持續強調，台灣致力於維持現狀，並未宣布法理獨立，但會持續強化自我防衛能力。

外界也注意到，部分軍售經費將納入賴政府日前提出的400億美元（約新台幣1.3兆元）特別國防預算，但該預算目前在立法院仍面臨朝野嚴重對立。

外媒警告：演習恐趨近「事實性封鎖」

多名軍事與區域安全分析人士向CNN指出，解放軍此次公布的演習海域，幾乎涵蓋台灣與金門、馬祖之間的重要航道，恐構成「事實上的封鎖」。台灣智庫學者直言，解放軍近年持續模糊「演習」與「作戰準備」的界線，未來不排除藉由常態化軍演製造既成事實。

CNN指出，隨著美中關係緊張、日方涉台發言升溫，北京正以更具侵略性的軍事與宣傳手段，向美國、日本及台灣同時釋放警告訊號，台海局勢再度升溫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
愛吃「1類食物」恐致肝癌！　醫曝震撼研究：小鼠1年內就罹癌
TOYOTA「第6代RAV4」現身！　最新精品級電動車開價1
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

明治天皇玄孫批中共「野蠻國家」：飴與鞭手法用千年　

小泉純一郎勸金正日「放棄核武」！英政府解密文件揭平壤會談內幕

盜15萬卻留滿屋證據？日滅門案25年　嫌冷血「吃冰上網」行蹤成謎

世界第一！中國今年汽車銷售「擊敗日本」　日本稱霸20年跌落神壇

沙國空襲葉門警告阿聯　葉門緊急狀態！要阿聯部隊24小時內撤離

快訊／日本爆發「淺層地震」　規模5.6

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲！呼籲「維護台海和平」

聖誕節成最後晚餐！母女吃完「傳統家常菜」雙亡　父命危搶救中

圍台軍演警告高市早苗　日媒分析習近平「殺雞儆猴」算盤

新加坡刑法修正案今生效！　詐騙犯「強制鞭刑」最高24下

剴剴案2年了　許淑華質疑北市府：不強化把關竟選擇「省錢」？

NCT道英親哥孔明驚爆「突發性失聰」！　緊急住院停拍新戲

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

【這套戰袍太絕了！】三上悠亞開場舞炸翻現場❤

國際熱門新聞

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

中國向台灣實彈射擊　南韓外交部首度發聲

教媽媽經營OnlyFans竟淪配角！正妹後悔了

川普回應中共圍台軍演：習近平沒跟我講　我也不擔心

20歲辣妹下藥迷劫男網友　被捕「清晰照」反爆紅

共軍發動封鎖台海軍演　日專家：3天內收手

台灣若淪陷　智庫：日基地成美軍戰勝關鍵

印度神童點名4國家、3時間點　預言2026有重大轉折

WSJ：台灣命運「與美日緊緊綑綁」

中國今年汽車銷售「擊敗日本」　這2招稱霸

日本每年8萬人「神秘蒸發」！

重大突破！「癌症疫苗」將成真　一針拯救千萬人性命

共軍軍演　日專家：施壓台又向美秀肌肉

中共軍演觀眾不是台灣　美前官員曝3大目標

更多熱門

相關新聞

幕後／國安單位上周掌握「關鍵徵候」預判中共今軍演　分析4原因

幕後／國安單位上周掌握「關鍵徵候」預判中共今軍演　分析4原因

中共解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」為名，在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，國安官員受訪時表示，上個禮拜有注意到一些徵候，好比特定船艦、海警船穿越宮古海峽往下進到台灣東部外海，所以掌握到會是今天前後演習，所以軍方在此前已有做預應；同時，他也分析4個中共當前要啟動軍演的原因。

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火風險、已律定交戰規則

曝中共軍演又多劃1區　國防部：偵獲89架次共機、共艦與海警船各14艘

曝中共軍演又多劃1區　國防部：偵獲89架次共機、共艦與海警船各14艘

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

解放軍「一次比一次靠近」 他曝最慘狀況

關鍵字：

台海局勢解放軍軍演美台軍售國防部軍事演習

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面