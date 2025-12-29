老公狂讚辣妹照！老婆不爽怒告「賠錢+離婚」　法院認證：有錯

▲土耳其一名人夫因長期在社群平台與正妹互動，被法官認定違反「忠誠義務」，不僅丟了婚姻還要負擔高額賠償金。。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者楊庭蒝／綜合報導

現代人手機不離身，但小心「手滑」點讚可能賠掉婚姻！土耳其近日發生一起奇特的離婚官司，一名人妻發現老公長期沉迷社群軟體，甚至頻繁在其他女性的挑逗照片下點讚、留言，氣得告上法院。法官審理後認定，這種行為確實破壞夫妻信任，裁定雙方離婚，且老公還要支付賠償金。

根據外媒報導，這起案例發生在土耳其開塞利。一名人妻控訴，丈夫不僅平時會對她言語霸凌、惡言相向，私底下更是個「社群重度使用者」，整天窩在網路上追蹤正妹，還在多張清涼、挑逗的照片下點讚，甚至留下語帶曖昧的評論。認為，丈夫的行為已經嚴重違反婚姻中的忠誠義務，讓她感到備受羞辱。

面對指控，丈夫則反擊是妻子太愛吃醋，成天無理取鬧、嫉妒心太強，甚至還曾侮辱他的父親，導致他名譽受損，因此也反向訴請離婚。

不過，法官在審酌雙方說詞後，判定男方的過錯明顯較大。判決書指出，「這些表面上看似無傷大雅的網路互動，實際上會加劇配偶的情感不安，進而瓦解婚姻關係的平衡。」最終法院判准離婚，並要求每月支付750土耳其里拉（約新台幣547元）的贍養費，以及8萬里拉（約新台幣5.8萬元）的損害賠償。