高市早苗今「帶50箱行李」搬進首相公邸！　上任2個月搬離議員宿舍

記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗29日正式從東京赤坂區的國會議員宿舍搬遷至首相官邸附近的首相公邸，結束了長期以來因危機管理問題而飽受在野黨批評的居住爭議。值得注意的是，由於高市的丈夫、前眾議員山本拓2月罹患腦梗塞，需要照護，因此在搬家前，公邸已事前完成無障礙空間的改裝。

根據《每日新聞》報導，2輛大型搬家卡車29日中午駛入國會議員宿舍，工作人員將超過50個紙箱等物品陸續搬上車。從議員宿舍到首相公邸僅約400公尺的直線距離，沿途部署多名警察維持戒備，現場氣氛相當緊張。當天下午近2時，完成打包作業的高市早苗身穿黑色運動服，搭乘首相專車離開居住已久的議員宿舍，約4分鐘後抵達公邸。

▲日本首相高市早苗稍早已搬進首相公邸。（圖／達志影像／美聯社）



根據政府相關人士透露，高市早苗將與丈夫、前眾議院議員山本拓共同居住在公邸內。山本拓2月罹患腦梗塞，平時需要靠輪椅移動，高市早苗也曾向周遭人士表示正在照護丈夫。為配合這次搬家，首相公邸事前已完成無障礙空間改裝工程。

首相公邸2005年由舊首相官邸改建後開始使用，歷任首相多有入住紀錄。然而，執政長達7年8個月的前首相安倍晉三選擇從東京的住家通勤至官邸辦公，接任的菅義偉則是從眾議院議員宿舍通勤。然而這種做法一直引發在野黨對危機處理能力的質疑。

因此高市早苗上任後，在野黨一直主張首相應儘速遷入公邸，強調「應該儘早入住公邸」的必要性。當高市早苗在11月眾議院預算委員會被詢及入住時程時，她解釋因外交行程繁忙及國會審議壓力，連睡眠時間都幾乎沒有，更遑論整理行李的時間，但也強調會儘快完成搬遷，最終於12月29日完成搬家作業。