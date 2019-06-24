揭馬偕騙病患自費達文西詐健保　百合會質疑衛福部長是門神

記者劉昌松、嚴云岑／台北報導

「百合正義會」質疑馬偕醫院前董事長劉伯恩、前院長施壽全等9人，涉嫌明知健保不給付達文西手臂切除子宮肌瘤費用，卻要病患自費10到20萬元開刀後，再另外用腹腔鏡、內視鏡等手術名義，詐領健保補助，「百合會」除在24日到台北地檢署告發劉等9人涉嫌詐欺等罪，也指控衛福部長陳時中包庇馬偕犯罪。

▲百合正義會指控衛福部長陳時中包庇馬偕醫院前董事長劉伯恩等人詐領達文西手術健保給付。（圖／記者劉昌松攝）

▲健保署內部調查懷疑各醫療院所疑似浮報達文西手術補助金額高達3.5億元。（圖為資料照／記者楊均典翻攝）

健保署在4月就舉行記者會，說明內部調查發現有醫院執行「達文西手術」，疑似一邊向病人收取自費，一邊又申請健保給付，初步清查有浮報疑慮的7810件，總金額恐達3.5億元，台北地檢署隨後簽分他字案展開調查。

當時健保署公布的有疑義件數最多為台北醫學大學附設醫院，其次依序是中國醫藥大學附設醫院、林口長庚醫院、雙和醫院、台大醫院；百合正義會24日由徐會長出面告發時表示，其實馬偕醫院也有誘使病患選擇達文西手術，再向健保署詐領健保的案件。

▲百合正義會徐姓會長告發劉伯恩等9人涉嫌詐欺、偽造文書2罪。（圖／記者劉昌松攝）

徐會長表示，這些案例是在劉伯恩當馬偕董事長時發生的事情，其實劉伯恩和現任衛福部長陳時中是10幾年的老朋友，「過去2年中，我們查到就有2條，陳時中在包庇劉伯恩、包庇馬偕醫院的犯罪行為，為什麼陳時中要一再包庇劉伯恩」，不過百合正義會24日僅針對劉伯恩、施壽全，以及現任副院長王功亮、以及相關婦產部醫師等9人，涉嫌詐欺、偽造文書2罪。

針對「百合正義會」控告衛福部長陳時中包庇劉伯恩一事，衛福部公關室主任王哲超表示，達文西手術詐領健保費用，是由健保署透大數據分析主動揪出，絕對沒有包庇任何一人，目前整起案件仍已由司法單位著手調查，如果有需要任何協助，衛福部與健保署一定全力配合。

馬偕醫院前董事長劉伯恩受訪時則無奈表示，「如果陳時中要包庇我的話，那當年何必要把我換掉？」直指百合正義控告「邏輯說不通」。至於是否真有利用達文西手術詐領健保情形？劉伯恩表示，董事長不會干預醫療行為，也不清楚醫師怎麼與病患溝通，建議請醫療人員回應較為妥當。

記者多次致電馬偕醫院院長劉建良與前院長施壽全，皆未獲回應。但馬偕醫院表示，健保署查核達文西手術申報部分，醫院已經有提供給健保署審查，後續報告結果 會由健保署統一說明，醫院不會特別做回應。

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