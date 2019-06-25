律師引勞爭法4點分析長榮罷工不合法　PO文喊話「非桃園空服員」

▲長榮罷工行動24日已突破100小時。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／綜合報導

長榮罷工風波延燒，社會各界對這次的行動也有許多不同的看法。律師蔡瑞麟24日在臉書連續分享3篇與長榮罷工有關的文章，提出罷工是否合法、是否有效等質疑，「桃園市空服員職業工會招收的會員，應僅限於『桃園市』內從事空服工作者，而不及於其他縣市從事空服的工作者。所以，該工會的非桃園工作會員，全部都不是會員了。」

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律師蔡瑞麟24日談論長榮罷工的第一篇PO文，一開頭就提到，由於桃園市空服員職業工會招收的會員，應僅限於「桃園市」內從事空服工作者，因此這些非桃園的空服員不管有沒有參加罷工，都禁止搭便車，況且如果不是會員，要拿回「三寶」證件，公會也不能制止。

接著，蔡瑞麟針對這次的罷工提出是否合法、有效等質疑，光是合不合法這項討論就列出四大點，他解釋，依據勞爭法規定，罷工須全體會員同意，且在行動之前必須經過調解，如果投票的人不具備投票權，那這個投票是否有效就會產生爭議，而依據工會法第9條規定，桃園市的職業工會不能在桃園以外活動，所以設在桃園之外的投票所都是違法的，「隨便哪一點都足以使罷工不合法。」

▼▲蔡瑞麟針對這次的長榮罷工行動提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／蔡瑞麟律師）

蔡瑞麟也對高雄、台北等「非桃園」的空服員喊話，希望大家仔細想一想工會所謂的禁搭便車條款，否則未來有可能會無法共同享受爭取來的「成果」。不過，網友們看完上述文章，也紛紛留言提出自己的意見，「但勞動部說合法耶，勞動部長許銘春還特別到罷工現場講這件事」、「我覺得合不合法，最後還是要看法院的判決」。

其實，長榮航空勞資協商破局，空服員們從20日下午4時起開始罷工，蔡瑞麟一共對這個議題發表8篇相關文章，大多都是質疑罷工的合法性，並強調自己在2016年7月就已經點出，桃園市的空服員職業工會不能招收高雄會員，更別說在高雄辦罷工投票。而工會方面曾表示，他們與長榮航空進行2年多的協商，「窮盡靜坐、記者會、橘絲帶等方式均無法達成共識，才會啟動合法罷工程序」，希望社會大眾能加以體諒。

▲社會各界對於罷工的看法不一。（圖／記者李毓康攝，下同）

至於這次的罷工行動是否有可能提早結束，工會24日在罷工將滿100小時之際首度放軟，「連三退」表明願意調整禁搭便車、勞工董事、日支費金額等訴求，不排除重回協商談判桌；但長榮航空總經理孫嘉明在股東會上表示，不可能接受工會所提的禁搭便車條款。

目前勞動部、交通部已居中協助勞資雙方協調，現在工會也在等待開啟協商的契機，雖然看似有望提早結束罷工、重回談判桌，但雙方同時也做好長期作戰的準備。

▼工會願意調整禁搭便車、勞工董事、日支費金額等訴求，有望提早結束罷工、重回談判桌。

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