幫繳完190萬元房貸媽媽要求遷出　兒傻眼挨告結局大逆轉

記者黃翊婷／綜合報導

基隆盧姓婦人以幫繳190萬元房貸為代價，將名下的房子讓給兒子使用，後來房貸付清了，她要求兒子搬走被拒絕，雙方鬧僵告上法庭。基隆地院法官認為，雖然盧婦主張兩人是租賃關係，但私底下曾提出「給100萬元要求遷出」的條件，如果真的有租賃契約，大可不必採取這樣的行為，最後裁定母親敗訴，兒子可以續住。

▲盧婦希望兒子遷出被拒絕，無奈提告求返還房屋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，盧婦1986年間為了躲避前夫的騷擾，前往新北市工作並租屋居住，原本的房子則以6000元出租給他人使用，後來兒子在1995年未經同意就把房客趕走，雙方多次協議，決定以幫繳100萬元的房貸為條件，換取使用房屋的代價，而這筆錢在2011年繳納完畢，她多次催討，兒子卻不肯搬遷，「我要求讓出一間房間給我使用，也被拒絕」，經過多次協調都沒有結果，這才心寒決定提告。

不過，盧婦的兒子答辯，他搬到母親名下的房子時，房屋是空的，根本沒人居住又哪來的驅趕房客，而且協商支付的房貸金額為190萬元，「她有將房屋過戶給我，也把所有權狀交給我。2011年間我繳完房貸之後，她卻擅自取回房屋所有權狀」，況且這十多年來的房屋稅、地價稅都是由他支付，怎麼能說搬就搬。

▲兒子幫母親支付190萬元的房貸，換來使用房子的權利。



法官進一步調查發現，盧婦曾在審理過程中自行提到，10年前領取勞保給付100萬元，想拿這筆錢給兒子，請對方另外購屋，結果遭到拒絕；如果雙方真的有租賃關係，她大可依照契約提出主張，何必拿100萬元出來當條件，可見這樣的行為有違常理，因此不採信雙方之間有租賃關係的說詞。

法官接著指出，雖然盧婦主張，兒子曾同意在最小的小孩大學畢業後就會搬走，並把房子交還，但兒子否認，加上她未能對此舉證，這部分的說詞也無法採信；綜合上述情形，顯然她依法請求兒子返還房屋並無理由，最後裁定駁回。