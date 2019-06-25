超商座位區要13歲女友「外套蓋頭」　男大生逼口愛4次代價4年半

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新北市劉姓男大生2016年透過網路認識14歲少女小美（化名），兩人交往後，他卻要求對方用外套蓋住頭部，直接在超商的座位區幫自己口交，並以相同的手法在校園內三度做出相同的行為；雖然他強調兩人並未發生性關係，但新北地院法官不採信，最後被依與未滿16歲女子性交、強制性交等罪判處4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲劉男在交往期間一共要求小美幫自己口交4次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

現年21歲的劉男透過網路遊戲結識小美，兩人聊著、聊著就變成男女朋友，然而，同年5月雙方相約在超商碰面，他不顧店裡還有其他顧客、店員，竟用外套蓋住自己的下體和女方頭部，要求女友在座位區幫自己口交。

有了上一次的經驗，劉男同年7月三度要求小美分別在校園的地下停車場、石椅等地，用同樣的手法幫忙口交。當時正好是考試期間，學校是考場，進出的人很多，小美雖然不情願，但又怕男友會不高興、提出分手，正在猶豫時，就被強壓頭逼迫得逞。

▲其中有3次是發生在校園內，讓小美覺得很不舒服。

接著又過了一個月，小美與劉男為了交往時的瑣事數度起爭執，恰巧社工到家中訪談，這才說出自己4次被逼幫男友口交的事。雖然劉男事後被檢方依對未成年女子性交罪起訴，但他強調自己並未要求與女友發生性行為，也願意接受測謊，卻又在測驗前一刻反悔拒絕。

小美出庭指認時看到男友矢口否認，一度難過到頻頻拭淚。新北地院法官認為，劉男明知女友當時才14歲，卻不尊重對方的性自主意願，導致受害者身心受創，可見他法治觀念淡薄，加上事後未與女方家屬達成和解或表達歉意，最後依與未滿16歲女子性交、強制性交等罪判處4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。