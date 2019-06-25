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再次聯繫才知朋友病逝　她自責：離開之前還有跟我聊天

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網搜小組／綜合報導

說好一起去看電影，卻成了永遠無法實現的約定，一名女網友24日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，5月底才跟朋友聊過天，當時對方提到直腸癌惡化了、很痛，她還出言安慰「會好起來的」，沒想到本月8日人就因病去世，加上先前也有另一件類似的經驗，讓她一想起來就很難過。

▲▼示意圖,分手,吵架,暴力,情侶,脅迫,男女,恐怖情人,關係,破裂,情感,男朋友。（圖／123RF）

▲原PO自責沒有早點意識到朋友的「時間不多」，等到下次再聯繫時，才知道人已經病逝。（示意圖／123RF，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，她很討厭自己的遲鈍，5月底跟罹患直腸癌的朋友聊天，對方說病情惡化了、很痛，她還安慰「忍耐一點、會好起來的」，結果本月8日人就走了，原本約好等病情穩定一點，再一起去看對方很期待的鬼片，如今也成了不可能實現的承諾，「為什麼今天（指24日）才讓我聽到你已經走了的消息？而且也在18日出殯了。」

請繼續往下閱讀...

原PO表示，之所以會這麼自責，是因為幾年前有個姊妹羊水栓塞過世，她也是隔了一個月才知道，「你們離開我之前，我都有跟你們聊天」，越想越難過，最後忍不住在路邊放聲大哭。其他網友看完文章，紛紛留言勸原PO要堅強，「人生無常」、真的要把握當下」、「活在當下不是只有活在自己的當下，而是要懂得珍惜」。

▲▼ 示意圖，女 ，女人， 朋友 ，友誼， 閨蜜 春天， 成人， 袋 ，購買 ，攜帶 ，特寫 ，概念 ，複製空間， 農村， 顧客 ，女 ，前視圖， 女孩， 組 ，愛好

▲原PO另一位姊妹過世，她也是過了一個月才得知噩耗。

其實，原PO朋友罹患的直腸癌比大腸癌（結腸癌）的治療要複雜許多，雖然晚期病患一般可以存活5年，但癌細胞變數很多，加上直腸與大腸的結構不同，前者比後者少了一層漿膜層保護，位置又剛好是在骨盆深處，手術困難度很高。

而根據衛福部本月21日公布的107年十大死因統計，死亡人數共計17萬2859人，相較於去年增加了1002人，等同於每3分2秒就有1人死亡；此外，癌症仍是十大死因冠軍，平均每10分46秒就有一人罹癌喪命，結腸、直腸和肛門癌在十大癌症死亡率中則排行第三。

十大癌症死亡率依序為：

1. 氣管、支氣管和肺癌
2. 肝和肝內膽管癌
3. 結腸、直腸和肛門癌
4. 女性乳房癌
5. 口腔癌
6. 前列腺（攝護腺）癌
7. 胃癌
8. 胰臟癌
9. 食道癌
10.子宮頸及部位未明示子宮癌

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關鍵字：爆怨公社,直腸癌

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