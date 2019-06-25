章瑩穎性侵斬首案90分鐘成立謀殺罪！　嫌犯出庭玩橡皮筋無視

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國際中心／綜合報導

前往美國伊利諾伊大學香檳分校（UIUC）交流的北大女碩士章瑩穎遭綁架一案，當地法院經過多日庭審，陪審團在美國時間24日一致認定嫌犯滕森（Brendt Christensen）涉犯謀殺罪。章瑩穎的家人得知消息後發布一份簡短的聲明，內容提到，「我們一直希望能帶她回家，我們不會放棄」；此外，他們也透過律師再次表示，希望法官能判處被告死刑。

章瑩穎遇害一事在華人圈掀起許多討論，雖然目前尚未尋獲她的遺體，但綜合美媒報導，美警認定她已經死亡。當地檢方則在美國時間13日時，於法庭上向陪審團展示一段社區商店的監視器畫面影片，只見滕森在章女遇害後第三天前往購物，買了專門疏通下水道的化學製品Drano，和13加侖的廚房垃圾袋，而且垃圾袋的尺寸大到超過檢察官的身材。

▲章瑩穎目前仍下落不明，相關單位也尚未尋獲她的遺體。（圖／翻攝自University of Illinois Police粉絲專頁）

聯邦檢察官米勒（Eugene Miller）曾對陪審團詳細描述檢警推測的遇害過程，滕森應該是將章女帶到公寓，性侵後再毆打、砍頭，幾乎可以說是遭到殘忍虐殺。而出乎大家意料的是，辯護律師雖然當庭承認滕森殺害章女，卻不認罪。

當地法院經過多日庭審，12名陪審團成員24日花費90分鐘討論，最後一致認定滕森涉犯謀殺罪，未來有可能面臨終身監禁或是死刑，預計7月8日開庭時會進入量刑階段。但另外界氣憤的是，滕森坐在被告席上時，只是把玩著手上的橡皮筋，無視陪審團與辯護律師之間的激辯，彷彿這一切紛爭都與他無關。

▲章瑩穎（右）被美方檢警認定「已經死亡」。左圖為嫌犯滕森。（圖／翻攝自Chicago Tribune‏推特）

而章家人聽聞謀滕森的殺罪成立，僅對外發表一份簡短的聲明，內容提到，「直到今日我們仍無法想像，沒有她我們要如何度過餘生」、「沒有任何語言能描述我們的痛苦」、「我們一直希望能找到並帶她回家，我們不會放棄。」

另外也有外媒報導，章家人透過律師重申，要求法官判處滕森死刑。其實，自從2017年6月事件發生以來，章女的親友都活在悲痛之中，父親章榮高曾表示，自己最大的心願就是能夠帶女兒回家，落葉歸根，「毫無疑問，犯罪嫌疑人應該被判處死刑。」