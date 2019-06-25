T妹談長榮罷工綁架顧客：要學會尊重　「這2個月」早有預告

▲長榮罷工掀起外界正反意見熱議。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／綜合報導

長榮罷工行動突破100小時，網紅模特T妹（Tiffany Chen）24日晚間在臉書PO文，她強調，自己從未反對罷工，但要持續多長時間必須很明確，「台灣什麼都想學國外，但同理心有做好嗎？沒有，一群自私鬼綁架顧客，政府也沒有完善措施。」但其實，長榮空服員代表丁紹明曾在電視節目上解釋，工會跟長榮資方的團協已經進行2年，要是工會沒有誠意，根本不會跟資方坐下來對談，「要說我們綁架旅客的話，我覺得這個說法有點太過了。」

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T妹的PO文第一句話就是「越看越生氣……簡直貪得無厭」，她表示，自己從未反對罷工，但這會影響到全民的利益，所以必須給出充分、明確的時間並向政府申報，政府也應該考量罷工者的職務重要性，而不是讓他們想罷工幾天就幾天，給予社會大眾充分的時間就不會有人抱怨，這是互相體諒、尊重的體系，偏偏台灣什麼都想學國外，卻沒有做好同理心。

「一群自私鬼綁架顧客，政府也沒有完善措施。」T妹接著說，罷工要看訴求，並不是不支持的人就是體現所謂的奴性社會，要不然其他先進國家罷工，怎麼都沒人講話，「沒有人說罷工不好，前提是不影響他人並學會尊重。」

▲T妹PO文全文。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chen）

雖然T妹的文章論點引發部分網友附和、支持，但也有人轉貼其他消息表示，其實這次的罷工早就有預告，只是大家不關心而已。長榮空服員代表丁紹明日前也在東森談話節目《這！不是新聞》被問到類似的問題，財經名嘴賴憲政質疑這樣做是拿旅客的權利當墊背或勒索旅客，丁紹明則回答，工會跟長榮資方的團協已經進行2年，要是工會沒有誠意，根本不會跟資方坐下來對談，「要說我們綁架旅客的話，我覺得這個說法有點太過了。」

丁紹明解釋，根據現行法規，團體協約破壞後，勞資雙方還需要協調3次，3次協調破裂才能進行罷工投票，如今從投票到正式罷工已經2個月，其實這就是一個預告期，應該是資方主動去跟乘客、旅行業者預告可能有罷工，同時積極協調，「工會從來都不想要發動罷工，所有人在這個狀況下壓力都很大。」

▼工會24日在罷工將滿100小時之際首度放軟，「連三退」表明願意調整禁搭便車、勞工董事、日支費金額等訴求。（圖／記者湯興漢攝）

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