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六都首長施政滿意度調查　黃偉哲滿意度61.9％六都前3名

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▲新台灣國策智庫公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9％，排名六都前3名。（圖／記者林悅翻攝）

▲新台灣國策智庫公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9％，排名六都前3名。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

新台灣國策智庫公布六都首長施政滿意度調查，台南市長黃偉哲滿意度61.9％，排名六都前3名，黃偉哲市長表示，感謝市民朋友的支持，還有市府團隊的努力，以及議會的監督。

黃偉哲說，這次的滿意度為61.9％，而從執政100天的滿意度調查開始，到近幾次的民調，台南市都是不斷地提升與進步，這次在「台南市長重新投票支持度」項目，與他當初選舉得票率38.02％相比，更是有了大幅成長，未來一定會更努力，為市民謀取更大的福利，讓城市更進步。

市府表示，黃偉哲市長的滿意度61.9％與新北市侯友宜市長62.5％，差距0.6％，並與桃園市長鄭文燦與新北市長侯友宜，是這次滿意度超過六成的3位首長，為六都前3名。尤其「台南市長重新投票支持度」成長了18.38％，代表市民對於新市府團隊施政的肯定；而與賴市長時代相比，比較好與差不多之加總為87.6％，象徵市民肯定台南仍朝著進步的方向前進，沒有退步。市府團隊感謝市民的支持，未來必定會將各種民調數據納入施政參考，也會持續打拚，讓台南市更為美好宜居。

根據調查結果，「黃市長上任至今的表現：61.9％滿意、22.0％不滿意」；「黃市長上任半年來，和賴市長時代相比，台南市變化：比較好：9.2％、比較差：6.3％、差不多：78.4％」；「對黃市長未來三年半的施政信心：有信心：61.3％、沒信心：25.4％。」

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關鍵字：六都首長,施政,滿意度,黃偉哲

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