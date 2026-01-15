　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

名醫妻等初選電話！「拉筋拉到睡著」動作超狂　網讚：姿勢超美

 

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨布局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週執行初選民調。其中，台南市昨（14日）晚進行民調調查，因此許多在地民眾都守在電話前，要表態支持林俊憲還是陳亭妃。常和網友聊時事的ICU醫師陳志金則貼出太太等電話的照片，意外掀起討論。

太太等民調電話！陳志金：這樣也能睡著？

陳志金昨日在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文透露，太太說要邊拉筋，邊等待民調電話，但沒想到這個姿勢也能睡著？從他貼出的照片可見，太太的雙手貼地，雙腿目測開超過180度，筋骨相當軟Q。

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，底下網友紛紛回應，「金太座好厲害喔，拉筋運動，筋骨很軟喔」、「哇！拉筋也能睡著？（姿勢還超美的）天賦異稟啊」、「好強，這樣還能睡著」、「好厲害的柔軟度」。還有網友開陳志金玩笑，「趕快幫太座蓋被被啦！還有空拍照貼網，你想造反了」、「今天公園不怎冷，沒關係」、「晚上公園還是很冷」、「我先去公園幫您占位子，這幾天天氣回溫，不冷，我會贊助報紙、行動電源的」。

民進黨中央今（15日）公布民調結果，最終由陳亭妃擊敗林俊憲，將於下週中執會正式提名，六度對決國民黨參選人謝龍介。對此，林俊憲感謝大家的支持，對於初選結果，代表他努力不夠，他之後會全力支持陳亭妃；陳亭妃則強調，2026台南一定要贏，才能建立賴清德總統2028連任的最大底氣。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
554 3 6163 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股AD

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

伊朗宣布關閉領空！　外媒曝美軍「南海航母」全速移防

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

「洛鞍」逆勢生成1月颱很罕見？　氣象署揭侵台關鍵

各界集氣甩死神！台鐵副站長車禍昏迷康復出院　左手寫下「平安」

下次約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回「一句話」讓台中老字號嗨翻

台北動漫節比照北捷「增COSPLAY禁令」　違規會被請離現場

誤會大了！鬍鬚張澄清「小碗魯肉飯39元」　8年來從未調漲

高鐵春節車票明凌晨開搶　離峰早鳥限量5折

春節返鄉再增40架次！金門第3波加班機出爐　1/19開放訂位

出國「絕不買伴手禮送同事」　原因超真實！一票苦主：打死不買

淡江大橋「主橋GUSS鋪面」完成　伸縮縫5.5公尺創全台最大

快訊／台美關稅15%確定「不疊加」　半導體232享最惠國待遇

屏東妹妹房間滑手機　遭親哥闖入「強脫內褲」性侵　

費德勒看到ACE球大笑「你怎麼沒反應」　周杰倫秒變臉：好糗

被「斷崖式分手」怎麼辦？「5個步驟」教你走出情傷

香港驚傳隨機攻擊　男子脅持人質遭警「當面擊斃」影片曝

夜宿女友人住處「錯誤期待」硬上！18歲男性侵下場曝光

《GTA Online》全面禁止「柯克」字眼　深怕模仿效應惹禍上身

阿里山賓館最新房價曝光　最貴「一晚要4.5萬」驚呆網

備戰2026臺南古都國際半程馬拉松南　市府團隊相約每週賽前集訓

【甜蜜的負擔】孩子們躺地上奶音撒嬌！爸爸默默把門關上...

生活熱門新聞

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

阿里山賓館最新房價　最貴一晚要4.5萬

1股就送紀念品！內行「曝CP值必買股票」

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

差兩個字差很多！鬍鬚張發文還原魯肉飯真實價格

動漫節COSPLAY禁令　違者請離現場

國民年金「到底該不該繳？」　網曝另1種選擇

2千萬官司就要打贏「被告突下跪道歉」　心軟下場超慘

溼答答4天剩8℃　強烈冷氣團要來了

肯德基宣布「原味蛋撻即將走入歷史」

22歲嫩妹激戰到一半突嘴歪臉斜！醫驚：再慢就截肢

新竹第2大夜市「樹林頭夜市」1月底熄燈

更多熱門

相關新聞

高學歷、高收入反而易受騙

高學歷、高收入反而易受騙

根據警政署「165打詐儀錶板」統計，2025年一整年，台灣詐騙財損仍高達近九百億元《今周刊》委託山水民調公司，針對全國年滿18歲以上的民眾，進行「2025全民反詐騙大調查」，14日舉辦【 防詐戰略3.0 調查發表記者會暨論壇】，公布最新民調結果。

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

初選「差0.6個百分點落敗」爆陰謀論　民進黨：4位初選者未質疑

民進黨高雄初選完成　今執行嘉縣民調、台南「妃憲大戰」壓軸

民進黨高雄初選完成　今執行嘉縣民調、台南「妃憲大戰」壓軸

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

民進黨台南市長初選民調倒數陳亭妃街頭拜票衝刺

林俊憲談初選民調：不論抽中哪一天都全力以赴爭取市民支持

林俊憲談初選民調：不論抽中哪一天都全力以赴爭取市民支持

關鍵字：

民調陳志金

讀者迴響

熱門新聞

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

柯蕭確定披美國隊戰袍

台積電太甜！本土投顧上修台股目標價喊「2350元」　美股ADR狂飆

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

「嘴硬心軟」星座Top 3 ！

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

11歲女童感冒後猝逝！高大成揭致命關鍵

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

海軍下士擊發T91步槍　撿回一命涉毀用彈藥罪

WBC經典賽中華隊場次全數售完

「洛鞍」逆勢生成　氣象署揭密1月颱很罕見？

「死前幹票大的」　張文熱衷搜尋虐待資訊

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面