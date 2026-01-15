名醫妻等初選電話！「拉筋拉到睡著」動作超狂　網讚：姿勢超美

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨布局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週執行初選民調。其中，台南市昨（14日）晚進行民調調查，因此許多在地民眾都守在電話前，要表態支持林俊憲還是陳亭妃。常和網友聊時事的ICU醫師陳志金則貼出太太等電話的照片，意外掀起討論。

太太等民調電話！陳志金：這樣也能睡著？

陳志金昨日在臉書粉專「Icu醫生陳志金」上發文透露，太太說要邊拉筋，邊等待民調電話，但沒想到這個姿勢也能睡著？從他貼出的照片可見，太太的雙手貼地，雙腿目測開超過180度，筋骨相當軟Q。

照片曝光後，底下網友紛紛回應，「金太座好厲害喔，拉筋運動，筋骨很軟喔」、「哇！拉筋也能睡著？（姿勢還超美的）天賦異稟啊」、「好強，這樣還能睡著」、「好厲害的柔軟度」。還有網友開陳志金玩笑，「趕快幫太座蓋被被啦！還有空拍照貼網，你想造反了」、「今天公園不怎冷，沒關係」、「晚上公園還是很冷」、「我先去公園幫您占位子，這幾天天氣回溫，不冷，我會贊助報紙、行動電源的」。

民進黨中央今（15日）公布民調結果，最終由陳亭妃擊敗林俊憲，將於下週中執會正式提名，六度對決國民黨參選人謝龍介。對此，林俊憲感謝大家的支持，對於初選結果，代表他努力不夠，他之後會全力支持陳亭妃；陳亭妃則強調，2026台南一定要贏，才能建立賴清德總統2028連任的最大底氣。