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影／台灣人被「送中」了！他喊「我是台灣人」西班牙法官反感　218人銬著上飛機

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記者趙蔡州／綜合報導

西班牙警方日前與大陸警方展開合作，執行打擊「跨國電信網路詐騙」任務，西班牙後來也將225名嫌犯引渡大陸，其中有218名嫌犯是台灣籍，大陸媒體近日進一步報導了嫌犯被移送的畫面。一名大陸公安警官表示，有詐騙嫌犯稱「我拿的是台灣護照，我不是中國人」，西班牙的法官對這套說辭感到反感。

▲▼「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒。（圖／翻攝自時間視頻）

▲台灣人被「送中」了，218人被銬著上飛機。（圖／翻攝自時間視頻）

根據大陸《環球網》報導，西班牙警方2016年開始與大陸警方展開合作，執行代號「長城行動」的打擊跨國詐騙犯罪任務。陸警6月7日將94名台灣籍詐騙嫌犯從西班牙押送回北京，加上前面幾次的押送行動，西班牙總共向大陸引渡了225名詐騙嫌犯，其中台灣犯罪嫌疑人就有218名。

▲▼「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒。（圖／翻攝自時間視頻）

▲大陸首次從歐洲大規模押解回詐騙犯罪嫌疑人。（圖／翻攝自時間視頻）

報導指稱，這是大陸首次從歐洲大規模押解回詐騙犯罪嫌疑人，也是兩國警方開始「長城行動」後取得的重要戰果之一。大陸公安部刑偵局、電信網絡犯罪偵查處副處長張軍表示，原本這些是「隔岸詐騙」，近年來又轉往南亞，最後因為打擊力度大，又輾轉跑到歐洲。

張軍說，他們抓到台灣嫌犯後，隨即進入引渡程序，但審理一拖就是拖好幾年，因為嫌犯把在西班牙能用的權利都用完，「一審和二審，二審後還能在憲法法院上訴，接著還有歐洲人權法院、申請政治避難等手段」、「（最久的）3個月時間就審一個人」、「200多人逐一開庭審理。」

▲▼「我拿台灣護照不是中國人」台詐騙犯國外被抓怕引渡求饒。（圖／翻攝自時間視頻）

▲張軍表示，這次西班牙法官態度很堅決，要將台灣嫌犯引渡到中國。（圖／翻攝自時間視頻）

他表示，許多台灣籍嫌犯都會跟法官說，「我拿的是台灣護照，我不是中國人」、「回到中國我會受不公正待遇，所以我不能引渡到中國」、「所有人都是這兩句話，但沒有用」，這次西班牙法官態度很堅決，「他（法官）對台灣這套做法很反感，我就是要把你引渡中國」，這一次兩國合作的經驗，具有相當的示範及指標作用。

根據聯合新聞網報導，涉及跨國電信詐欺案遭遣送至大陸的台灣人，截至2019年2月總共計有434人。現在加上西班牙前後遣送的數量，目前因詐騙被送大陸的台灣人，人數可能已經突破500多人了。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：詐欺,詐騙,台灣籍,台灣護照

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