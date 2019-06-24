網購、量販超級品牌日直降1折起　衛生紙單串10包只要9元

▲蝦皮購物即日起推出「愛買線上購物超級品牌日」，每天推出居家生活不同主題優惠。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

國人網購家用品比例攀升，根據MIC最新調查指出，2014～2018年每月網購消費金額成長率達22.6%，其中又以生活用品為最大宗。在線上購買民生用品的暢銷品類中，衛生紙向來是熱銷人氣王，曾有電商統計衛生紙一年銷量可達數千萬包，買氣相當驚人。現在有網購業者與量販合作推出超級品牌日，全館最低至1折，其中最划算的抽取式衛生紙100抽10包，單串限時只要9元。

蝦皮購物攜手愛買線上購物，6/24～6/27推出超級品牌日，每天針對居家生活最重要品項推出主題優惠，包括6/24居家清潔日「最划算抽取式衛生紙100抽10包」，原價75元，單串限時只要9元，分別於00:00、10:00、17:00等3個時段限量開搶，平均每抽只要0.009元；6/25家電美容日，禾聯14吋變頻DC風扇57折只要1,130元；6/26美食日正哲礦鹽蘇打餅380g只要99元；6/27愛買日全品項挑戰通路最殺專科防曬液下殺47折、BRITA濾芯平均一顆150元有找、每朝健康綠茶24瓶只要499元。

▲最划算抽取式衛生紙100抽10包，6/24限時開搶，單串只要9元。

▲專科完美防曬液40ml，原價230元，6/27特價109元。

活動期間，全館滿499元享7-11超取/宅配/冷凍免運，首購下單可送100元折價券。6/24～6/26首3日祭出「你下單我買單」最高送3,000元，6/27正式活動當天消費不限金額再抽一年份生活日用品，還有「愛買轉轉賺」轉盤遊戲試手氣，免下單、登入就有機會0元帶走市價4,500元的電子防潮箱及1折券、5折券等好禮；於蝦皮電器城購買愛買線上購物任一家電，再抽日立吸塵器、真空果汁機等。

愛買線上購物自去年進駐蝦皮商城後，短短一年累積商品銷售超過200萬件、業績爆增10倍之多。愛買線上購物行銷部資深經理王佳慧表示，愛買近年積極佈局全通路，除了加強官網與社群行銷，也透過結盟網路與行動購物，讓民眾有更多消費管道可選擇，而進駐蝦皮商城已帶動35歲以下客層增加超過5成，此次合作希望吸引更多年輕消費族群，預估本檔活動將帶動6月業績飆升10倍。

在蝦皮之前，愛買線上購物其實已在friday購物平台開站6年，創造出相當於一間實體門市的業績，並且每年穩定成長2成。統計2019上半年最熱銷Top 10，衛生紙、尿布買氣較去年同期成長5倍以上，消耗紙類用品就進榜5名，包含第1名「得意優質抽取式衛生紙」熱銷超過180萬包、平均每8秒就賣出1包，首度進榜的第7名「HP多功能影印紙」則是以每包不到100元的實惠價格，帶動半年銷量突破10萬包。食品類最暢銷的同樣是「可口可樂250ml」小瓶裝，「原萃日式綠茶」則擠下「台酒花雕雞麵」拿下熱銷榜第5名，帶動同系列茶飲買氣增加3成。