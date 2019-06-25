影／「靠著一張嘴一路演到底」黃光芹：韓國瑜最大問題在於治理

▲韓國瑜。（資料照／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹在最新一集《你所不知道的韓國瑜》的發文中，以「草包之內在」為題，提到2018九合一大選，當時幕僚提起「北漂」議題，高雄市長韓國瑜對高雄年輕人的困境「不知道、不曉得、沒感覺」，靠著一張嘴，一路演到底。黃光芹除了指出韓國瑜的口號是出自於他人，也認為韓國瑜最大的問題，在於「治理」，上任剛過半年，能把愛河搞得又髒、又臭。

黃光芹25日在臉書PO出《你所不知道的韓國瑜》系列9，2018年當幕僚跟甫投入高雄市長選戰的韓國瑜提起「北漂」這個議題的時候，他一時之間無法反應過來。對高雄年輕人的困境，「不知道、不曉得、沒感覺」。經過幾次會討論，他才撿了去，「靠著一張嘴，一路演到底」。

黃光芹說，前副總統呂秀蓮經常接受她的訪問，而在呂秀蓮宣布參選台北市長之後，提出台北市有「五又」，韓國瑜從中偷了「又老、又窮」兩又，一路選上高雄市長。

黃光芹表示，韓國瑜這樣的水準，混到即將與當時與他競選高雄市長的行政院副院長陳其邁辯論。許多學者跳出來，臨時幫他惡補，說給他聽，他聽不進去、丟書給他看，他看不下去。其中一位熱心的AI學者，把重點濃縮成一張A4紙，他老兄完全吸收不進去。國民黨智庫也如臨大敵，找了一些退休政務官幫他上課，他匆匆忙忙趕到現場，竟然開始打起瞌睡，直到聽到「九二共識」，才突然醒來。

「別怪他不懂自經區！」黃光芹直言，韓國瑜近日突然關心起中小企業來，什麼「拉進來、打出去」，要不是誠如中華大學講座教授杜紫宸所說，是向前行政院長劉兆玄「借」的，再不然一定是聽誰說了，再拿出來大掰特掰。

黃光芹認為，草包之內在，已經夠慘不忍睹了，韓國瑜最大的問題，在於「治理」。他上任剛過半年，能把愛河搞得又髒、又臭，也是一種本領。未來他真當上總統，還怕他真要在台灣廣設「愛情摩天輪」，或真學周錫瑋上山打老虎、到太平島挖石油呢？