影／胸部狂長「比頭還大」！　46歲人妻淚訴：沒衣服可穿得下

記者王麗琴／綜合報導

多數女性都希望能擁有令人稱羨的好身材，但有時「過於雄偉的胸部」不但是一種困擾，還可能是一種病。泰國一名女子即因胸部不斷成長，甚至長到比她的頭還要大，導致嚴重影響身體健康、行走困難，平時走路只能依靠拐杖。

▲斯里娜安每天都要用厚重的布，把巨乳拖住，以減輕身體的負擔。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

據《太陽報》報導，泰國46歲女子斯里娜安（Lamphrai Srinuan），約在三年前注意到自己的胸部有腫脹的情況，但她並不太在意。但到了去年年底，她的胸部突然開始「一暝大一吋」瘋狂地變大，短短幾個月，已變得比她的頭還要大。

這傲人的雙峰並沒有讓斯里娜安感到開心，反倒是暴漲的胸圍，造成她的肩膀和脊椎異常疼痛，嚴重影響了她的日常生活，站立、坐著、躺著都不舒服，沒有拄拐杖的話，更無法正常行走。斯里娜安哭著說，她現在已經沒有衣服可穿得下，唯一的一件衣服，是為了到醫院看診才穿，她每天只能用一塊厚布撐住胸部。

▲斯里娜安的胸部，在短短幾個月暴漲。（圖／翻攝自YouTube／Viral Press）

現在51歲丈夫邦連安（Bunleang）看斯里娜安因巨胸而苦不堪言，今年4月曾帶她到當地的醫院檢查。醫生問診後幫她做了掃描，但都沒有發現有腫瘤之類的病變，醫師懷疑，斯里娜安可能是患了乳房肥大症。

目前斯里娜安因不斷變大的胸部而無法工作，她也積極到處尋求幫助，希望能趕快找出導致「巨乳」的原因。不過龐大的醫藥費對他們來說是一筆很大的負擔，因此希望能有善心人士資助她治好這個怪病。