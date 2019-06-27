體操教練施暴畫面曝光！重甩6巴掌　選手被扯馬尾、後仰摔地

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中華體操隊近日前往泰國芭達雅參加亞洲青年藝術體操錦標賽，不料賽程中郭姓女教練竟賞選手好幾個火辣辣巴掌，整段過程都被別國教練拍下。消息曝光後，選手家長替教練緩頰，指出她求好心切、很用心，希望大家都能有好的表現，才會這麼嚴格。

▲女教練重甩巴掌。（圖／James Lin提供，下同）



▲女學生倒地。



從影片中可以看見，體操比賽應還在進行中，5名選手站在中間，而身穿黑色衣服的郭姓女教練就往最後面的選手臉上一揮，公開場合下重重賞了6個巴掌；選手立正站好，完全不敢反抗，但神情看似很想哭。另一支影片中也能看到，郭姓女教練抓住學生馬尾，接著粗暴的把人向後扯，導致選手重心不穩重摔在地。

▲女教練（中間白衣）。（圖／資料照）



對此體育署長高俊雄表示，有不當的體罰，在教育部裡面都有一定的適當的處分，對教練也好、對老師也好，這個都是不應該的。他指出，待選手回國後會了解狀況，若有不當體罰，會對教練做出處分。

而選手家長接受媒體訪問時表示，郭姓教練把所有的心力都放在這些小朋友身上，且這幾個小朋友都是她從小一手帶大的，可能有一點像媽媽教導小孩子一樣。她強調，可以理解教練，畢竟都是為了孩子好。

▲賞巴掌影片。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



▲扯馬尾影片。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。



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