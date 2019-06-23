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快訊／雨勢再增強！桃園市升級「豪雨特報」　18縣市大雨特報

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記者趙蔡州／綜合報導

受到鋒面靠近的影響，中央氣象局23日晚間7時10分發布最新天氣狀況，桃園市升級為豪雨特報，其他18縣市則持續維持大雨特報。民眾務必留意局部大雨發生的機率，並要注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水。

▲下雨,雨天,天氣,積水,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行車安全,雨天行車,交通安全,機車（圖／李毓康記者攝）

▲桃園市升級為豪雨特報。（圖／李毓康記者攝）

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中央氣象局表示，23日上午鋒面南移至北台灣一帶，全台各地天氣轉趨不穩，易出現短暫陣雨或雷雨，尤其西半部更要嚴防局部大雨；這道鋒面結構紮實，除了留意雨勢外，也要注意雷擊、強陣風，這波雨勢將會持續到25日，隨著鋒面逐漸北抬遠離，才會恢復高溫悶熱的天氣。

▼桃園市升級為豪雨特報，其他18縣市則持續維持大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲▼雨區再擴大,桃園市轉豪雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，雖然大雨下不停，但好消息是，受到鋒面雨勢、東北風影響，23日全台高溫略降，中部以北、宜蘭、花蓮一帶將降至30度以下，不像22日的天氣悶熱；而南部、台東地區雖然也稍稍降溫，但高溫仍維持在30度以上。

24日全台高溫略降，但北部地區有短暫陣雨或雷雨、降雨仍明顯，當對流發展旺盛移入時，容易出現短時強降雨並伴隨雷擊、強陣風等現象；其他地區則多局部局部短暫陣雨或雷雨，民眾外出記得攜帶雨具；整體而言，鋒面結構稍微減弱，降雨強度趨勢比23日略小，雨停的空檔也逐漸增多。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，鋒面雲系逐漸接近，中小尺度對流系統自22日深夜至23日整天都會在北台灣上空盤據，大致上將影響到24日，25日以後雨勢就會逐漸緩和；此外，他也指出，這波鋒面將是今年最後一波影響台灣的梅雨鋒面，「接下來我們就完全『出梅』了。」

豪雨特報地區：
桃園市

大雨特報地區：
新北市、基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣、金門縣

▲▼大雨特報。雷達回波圖。（圖／氣象局）

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關鍵字：桃園,大雨,豪雨,豪雨特報

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