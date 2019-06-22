影／梅雨鋒面今晚夜襲！周日大變天「降雨熱區曝」　這波閃電訊號很密集

記者賴文萱／台北報導

又有梅雨鋒面即將來襲！氣象局表示，周六深夜起，位在台灣北部海面的梅雨鋒面逐漸接近台灣，西半部入夜之後降雨將趨於顯著，最明顯降雨時間點落在周日一整天，屆時全台變天都會有短暫陣雨或雷雨發生，西半部要特別注意局部大雨發生。另外，氣象局提醒，目前觀察到這到鋒面閃電訊號密集，其中也有中尺度系統發展，不排除出現颮線，呼籲民眾隨時留意最新天氣訊息。

▲鋒面深夜來襲，周日全台有雨，要留意中尺度對流發展，恐有短時強降雨、雷擊及強陣風。（圖／中央氣象局）

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▲周日鋒面影響，全台都有短暫陣雨、雷雨，西半部地區留意局部大雨發生。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，梅雨鋒面目前位在台灣北部海面，已經滿接近台灣，但因為移動很緩慢，今天大部分地方都還沒什麼降雨，但隨著鋒面越加接近，深夜開始西半部地區的降雨轉趨顯著，周日整天是最明顯的降雨時間。

氣象局指出，周日鋒面南壓到台灣上空，全台各地都有短暫陣雨或雷雨，目前已經觀察到鋒面閃電訊號很密集，也有中尺度系統在發展，也不排除有颮線出現，提醒民眾周日留意強對流發生，屆時恐帶來短時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風現象。

但因為颮線生命期不長，也不太容易提前預報，氣象局說，若一有觀察到，就會隨時發布最新天氣訊息，呼籲民眾留意資訊。

▲周日西半部留意強對流發生，恐帶來短時強降雨，並伴隨雷擊、強陣風現象。（圖／記者李毓康攝）

周一鋒面結構減弱，但由於還在台灣北部一帶，大氣環境仍不穩定，各地還是可能出現局部陣雨或雷雨，但雨勢會較為趨緩一些。受到鋒面影響，近日炎熱高溫型態會稍加轉變，北部高溫降至27-28度，中部及東半部約30度，南部約31-32度，整體來說，中部以北、宜花地區高溫降幅約4~7度。

周二起，鋒面更加北抬，對台灣直接影響減少，不過殘留水氣影響，台灣附近仍可能有間歇降雨，但空檔長、降雨也不會太劇烈。周三開始，鋒面北移，風場轉偏南風，降雨明顯緩和，以午後雷陣雨為主，溫度也跟著回升，各地高溫約32-33度，局部地區還會更高溫。