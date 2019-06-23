他看完A片推倒母：好久沒那個很想要！　媽「抓鳥抵抗」逃陽台求救

▲法官痛斥阿明未謹遵人倫分際，惡性重大。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

北部一名男子阿明（化名）凌晨看完A片後性慾高漲，當天上午竟想對媽媽伸出狼爪，嚇得媽媽抵抗、用手抓他下體，才掙脫跑到陽台求救。被害人說，兒子曾問她「媽媽，我性侵妳，妳會怎麼做」，她原以為對方只是說說，沒想到真的發生。二審維持一審判決，判阿明2年4月徒刑。

判決指出，2018年7月某天上午，阿明從後方強行抱住媽媽，將媽媽轉向正面強吻，「好久沒有那個了，很想要」，並將她推倒在房間軟墊上；他不顧媽媽以陶瓷菸灰缸敲打他的頭部、以嘴咬他的唇舌，強行脫去她的內外褲，手掐頸部企圖性侵。

媽媽以腳踢踹、用手抓兒子的性器抗拒，因呼吸困難哀求他鬆手，並於他讓她起身坐起時，趁隙奪門而出，跑到隔壁房間關門上鎖，至陽台呼救並打電話報警，才讓這起亂倫案件曝光。

阿明律師辯稱，他因持續有潛在性的身心障礙，已達幻聽、幻覺現象，甚至有自殘行為；本件案發時已8天沒有睡覺，又飲用酒類、未正常服用精神藥物，致潛在性病因發作，案發當時，辨識行為違法的能力應有顯著降低。

▼媽媽險遭兒子亂倫性侵。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／翻攝123RF免費圖庫）

但媽媽證稱，她不覺得兒子有精神異常狀況，「他曾經問我『媽媽，我性侵妳，妳會怎麼做』，當時我回答說我會告他。當下我以為他只是說說，沒想到真的發生在我身上。」

法官請醫院對被告進行精神鑑定，結果顯示他所罹患的精神疾病，是因物質及酒精使用引起，若能戒除物質與酒精使用可恢復正常；他於鑑定期間精神狀態正常，表示記得案發情形，但拒絕談論案發經過，「辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力，未達顯著降低。」

阿明坦承犯行說，因看完A片萌生「賤思想」。他上訴二審認為，難以接受一審判太重，他已勇於面對、悔過知道錯了，合理刑期應為1年6月。

但高等法院認為，被告本應謹遵人倫分際，竟因一時慾念想要性侵媽媽，因對方奮力抵抗而未得逞，但已造成她身心受創甚鉅，惡性重大，迄未達成和解，因此維持一審2年4月判決。全案可上訴。