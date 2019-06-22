幫助癌友　桃園「義捐秀髮」單日募集500髮束40萬假髮製作費

▲桃園市兒少保護協會理事長、現任市議員萬美玲(右），致贈長庚醫院副院長洪志宏40萬假髮製作費。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

為了幫助更多癌友，不因掉髮而中斷治療，由桃園市兒少保護協會發起的「義捐秀髮．美麗重生」公益活動，22日於桃園區經國國中活動中心舉行。約莫2個多小時內，募集500束頭髮、40萬製做假髮費用，悉由兒少保護協會理事長、現任市議員萬美玲，致贈長庚醫院副院長洪志宏，做為該院癌症病友、病童的假髮。

▲張淯媛為9歲女兒剪下秀髮。▼小堂哥、小堂姐們一起來給祝福。（圖／記者楊淑媛攝）

「義捐秀髮．美麗重生」公益活動，採以網路及現場報名受理。萬美玲說，有母女一起捐髮、也有帶著雙胞胎女兒一起來捐髮，現場剪下捐出的頭髮後，隨即有「桃花園義剪志工團隊」的設計師，立即為捐髮者設計造型。

年輕的媽媽張淯媛，帶著9歲女兒石瀠禎、4歲姪女張菀芝一起來捐髮。張淯媛說，因深知罹癌者在治療過程中，掉髮的無助，鼓勵女兒參加這項活動；而女兒則是第二次捐髮，小姪女今天捐出的頭髮是從出生到現在留的。2個小女生說，長髮剪短了，很快會再長，也謝謝小堂哥、小堂姐們一起來給祝福。

位於桃園區中華路上的NEW HAIR SALON老闆張明坤和他的妻子楊青穎，今天下午不營業，帶著店內的設計師，一起到會場為捐髮者做義務造型。張明坤用心的為每一位捐髮者設計造型，期改變髮型更美、更開心。

▲▼NEW HAIR SALON老闆張明坤和妻子楊青穎，帶領員工，為義捐秀髮者設計造型。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市兒少保護協會指出，22日募集的500束未染燙、未受損，25公分以上的秀髮，以及由國際崇她桃園社、桃園生香文教關懷協會等單位合力捐贈的40萬元，皆將全數捐給林口長庚醫院癌症資源中心，做為假髮及製作費，期大家一起連結社會的愛，讓病友、病童們自信再現，幫助病友、病童們樂觀對抗病魔。