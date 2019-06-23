桃園「醫療小管家」再升級　建置醫養合一服務

▲委由敏盛綜合醫院盤點及結合社區正式、非正式資源，成立的「永安里社區健康量測站」。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡社會，經營健康，大家一起來。桃園市衛生局推動「醫療小管家」計畫，今年再升級，陸續成立「桃園醫療小管家服務據點」；於日前委由敏盛綜合醫院盤點及結合社區正式、非正式資源，設置「永安里社區健康量測站」後，23日委由台北榮總桃園分院於龜山區陸光里舉辦「醫療小管家服務據點」揭牌，以落實在地化健康網絡。

▲「永安里社區健康量測站」。（圖／衛生局提供）

衛生局醫政科科長陳效君23日指出，「醫療小管家、照護您全家」是一句簡短有力的口號，背後卻蘊含桃園市政府照顧所有市民的決心。日前該局委由敏盛綜合醫院盤點及結合社區正式、非正式資源，於桃園市永安里設立社區共享型健康量測暨諮詢站服務據點，將醫療的服務更貼近民眾。

▲▼陸光里成立的「桃園醫療小管家服務據點」。（圖／衛生局提供）

「永安里社區健康量測站」，為常駐型服務據點，設於永安里里長服務處，透過個案管理師駐點提供血壓量測、追蹤、心房顫動(AF)篩檢、慢性病衛教指導、長照資源轉介、健康促進活動等服務，期提升民眾自我照護能力，建立與社區居民良好的互動關係。

而龜山區陸光里的「桃園醫療小管家服務據點」，設於陸光里集會所，陸光里原為陸光二村，住戶多達1,700多戶約4,610人，該里高齡長者比例達25%以上，為超高齡之社區，委由臺北榮民總醫院桃園分院於建置醫養合一的單一服務窗口，整合連結醫療、藥事、長照服務及社會福利等機構資源，服務當地銀髮長者，落實醫療照護在地化。