拼初選靠「她們」…朱立倫開始替電話民調催票：記得聽媽媽的話





▲朱立倫在臉書上替電話民調催票。（圖／翻攝自朱立倫臉書粉專，下同）

政治中心／綜合報導

國民黨將在7月8日到7月14日進行2020總統初選電話民調，最快7月15日確認2020提名人選。眼看離初選民調時間只剩下15天，前新北市長朱立倫開始在臉書上拉票，希望大家「聽媽媽的話」，接到民調電話，大聲說出「唯一支持朱立倫！」

「總統初選民調，記得『聽媽媽的話』！」朱立倫23日上午在臉書表示，「出席活動時，媽媽們總說我是『最受婆婆媽媽喜愛』的候選人，要給我一個『愛的抱抱』。」女性朋友們常夾在長輩與下一代之間，扛起照顧兩代重擔，甚至同時面對職場拚搏的壓力，他的感觸特別深，也做了許多努力。

朱立倫說，在他擔任新北市長任內，除了推動公共托育、托老中心，也實踐準公共化托育、老人共餐、銀髮俱樂部、佈老時間銀行、免費配戴老花眼鏡等創新社會福利政策，政府扛起更多責任，婆婆媽媽的負擔就能減輕。

「新北市的成功經驗，我會努力推廣到全國，但要能成功當選，得靠『媽媽們的力量』。」朱立倫強調，他有信心，也會更加努力，「請媽媽們幫我一把，7月8日到7月14日電話民調，請勇敢說出自己的心聲，支持最會做事的朱立倫，更別忘了要交代家人們，接到民調電話，大聲說出唯一支持朱立倫！」並且標記「#朱立倫是最放心的人選」、「#2020朱立倫前進總統府」。