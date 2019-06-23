7月出訪過境華府？　蔡英文：很多人有期待但可能沒這安排

▲總統蔡英文。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文預計7月將再到中美洲出訪3友邦「三聖」，分別為聖露西亞、聖文森，以及聖克里斯多福及尼維斯，其中外傳目標挑戰過境美國華府。對此，蔡英文表示，她知道很多人有這樣的期待，不過「這一次可能沒辦法有這樣的安排」。

據了解，蔡英文7月將出訪中美洲「三聖」友邦，將是蔡英文上任總統三年多來的第七次出訪，不同於前總統陳水扁及馬英九曾經過境美國紐約，小英目前還沒有過境紐約的紀錄，這次出訪中南美洲，蔡政府高層力拼讓她過境美國東岸，挑戰「過境華府」。

據指出，基於台美默契，總統過境華府敏感性較高，過去都以過境美東取代，總統能否過境美東也象徵台美間的信任度。陳水扁及馬英九都曾過境紐約，蔡英文先前僅曾到過邁阿密、洛杉磯、休士頓、舊金山等，尚未到美國東岸，也因此，如果這次能過境華盛頓將會是一大突破。不過，為了考量美方立場，如果過境華府時機尚未成熟，也可能考慮在鄰近華府的城市例如巴爾的摩或費城安排行程。

對於過境華府一事，蔡英文表示，她知道很多人有這樣的期待，不過「這一次可能沒辦法有這樣的安排」；至於細節，她則笑說，「我給你標準答案吧，我們正在規劃的事情，等到定案以後會向大家報告」。