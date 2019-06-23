「只有貪念，沒有智慧！」董念台：韓國瑜一次就全賭上了





▲韓國瑜台中造勢。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

政治中心／綜合報導

自凱道造勢後，高雄市長韓國瑜的大型活動22日在台中登場，他火力全開，痛批民進黨執政3年多毫無作為，一定要讓民進黨下台，但討債專家董念台卻認為，韓國瑜只有貪念，沒有智慧，把自己全部都賭上了，如果要選總統，勢必要和各路人馬集資，屆時就算上了，也和總統蔡英文沒兩樣，得把台灣當一筆大贓款分贓。

董念台22日晚間6時在臉書上以「韓國瑜把自己全賭上了！」為題發文，他表示，很想告訴韓國瑜，「政治大樂透已經中了『市長獎』，應該是可以滿足了。為什麼還想再簽賭？是想再中一次大樂透的『總統獎』嗎？」更何況這次再簽賭，勢必要與各路人馬「集資」簽下去，即使好運連莊，也是要與其他政治投資客「瓜分」總統大獎，這樣的做總統，也還不是與蔡英文沒兩樣，就是在「分贓」的把台灣當成了一筆大贓款。

董念台說，如果韓國瑜在當選市長時，即辦理一場感恩造勢大會，並在大會現場宣佈，「非常感謝高雄人，給韓國瑜服務高雄的機會，韓必會全心全力的打造高雄。同時，也希望大家支持未來的國民黨總統侯選人，唯有國民黨再度執政，高雄會更好更有美景。」這樣的氣度、無我的政治風範，怎麼說將來的天下，全都屬於韓國瑜了！更可以說，台灣人都看到了未來的希望。

「可惜了，真的太可惜了！韓國瑜只有貪念，卻沒有智慧，一次就全賭上了。」董念台說，若韓國瑜再中總統大樂透的頭獎，也就是那一掛新起的「黑金」旋風再起！萬一全輸了，原本的大樂透市長獎也一起賠進去時，「屆時我們曾經視為的『政治英雄』，不就成了一條『政治野狗』了嗎？」最可憐的是國民黨，必須陪著一起「共賭」，贏了就讓韓國瑜整碗捧去；輸了的話，國民黨也跟著一起被眾人海K，「這種只有付出，而無法分紅的合賭，似乎對國民黨太不公平了吧！」

▼董念台評韓國瑜「把自己全賭上了！」。（圖／翻攝自董念台臉書）