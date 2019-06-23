響應館長、黃國昌「623遊行」　蔡英文提4修法強化國安

▲總統蔡英文重申政府保護國家安全的作為。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌舉行「623遊行」活動。對此，總統蔡英文下午在臉書發文表示，感謝發起活動的人，傳達對大陸滲透台灣媒體的憂慮，她也提出政府通過國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法等修正的強化國安措施，保護國家的安全。

蔡英文稍早針對韓國瑜在台中造勢大會罵民進黨權力中毒症，且對登革熱疫情幸災樂禍一事回應表示，對於登革熱，無論哪裡有災情，政府一定在第一時間提供救災需要的資源和協助，不用懷疑我們對高雄市民的關注和關懷，都是毫無保留的。

蔡英文也批評，現在的情況是，市長還忙於選總統、追求另一種權力，當現有權力沒有好好行使、又去追求另一個權力，「恐怕就是他講的這個權力吧」。

隨後蔡英文也在臉書上發文強調，把每一天總統的工作做好，才對得起人民的託付；而她早上參加了泛太平洋暨東南亞婦女協會（PPSEAWA）的國際年會，和來自20個國家的代表交流台灣推動婦女賦權的經驗。下午時她也要到嘉義，在第一線視察秋行軍蟲防疫工作，也了解在地長照、觀光產業的近況。

另外，蔡英文提到下午由「館長」陳之漢與時代力量立委黃國昌舉行的「623遊行」活動。她感謝所有發起活動的人，傳達出對大陸滲透台灣媒體的憂慮，「我也相信，台灣社會對這個議題的警覺，會因此而提高。」

對於各層面的威脅，蔡英文也重申政府在強化國家安全的措施，包括已經通過國家安全法、國家機密保護法、兩岸人民關係條例、刑法 等法律的修正，「有了法律的授權，行政部門就可以據此強化國安措施，保護我們的國家安全。」

另外在假訊息方面，蔡英文表示，同樣從立法、行政雙管齊下，「更堅實的法律基礎，更強化的執法，再加上國際合作，我們會一起把錯假訊息從台灣社會移除。」