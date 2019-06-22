台灣英雄再傳捷報！蔡英文恭喜鞍馬王子李智凱、黃金右臂鄭兆村

▲蔡英文六月視察國訓中心。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文22日晚間臉書發文，恭喜鞍馬王子李智凱在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲體操錦標賽奪金牌、現任亞洲男子標槍紀錄的保持人「黃金右臂」鄭兆村這個月在挪威奧斯陸站摘下銅牌。

蔡英文臉書開心分享，「還記得前年世大運的感動嗎？當時的台灣英雄，最近再傳捷報！」

蔡英文祝賀鞍馬王子李智凱在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲體操錦標賽，替台灣奪下史上第一面全能項目金牌，也帶領男子體操隊獲得團體銅牌；小英也恭喜現任亞洲男子標槍紀錄的保持人，黃金右臂鄭兆村最近也保持很好的狀態，上個月在鑽石聯賽上海站榮獲銀牌，這個月又在挪威奧斯陸站摘下銅牌。

針對運動賽事，蔡英文說，這幾年來，台灣選手不斷在國際賽事上有亮眼表現，政府也投入更多資源，做選手們最堅實的後盾。像是行政院核定的第三期「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，就要投入63億元，為選手們打造更優質的訓練設施跟場地，讓大家可以更穩定備戰國際賽。

蔡英文指出，2017年台北世大運，台灣成功被世界看見，「今年七月，我們準備迎戰2019拿坡里世大運。我們會繼許給國家隊最大的支持，讓台灣運動選手在國際舞台發光發熱！」