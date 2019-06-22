「不要贏了初選輸了大選」　朱立倫：對手是民進黨、蔡英文

▲朱立倫。（資料照／記者羅婉庭攝）

政治中心／綜合報導

前新北市長朱立倫出席婦女活動時提到，他很有信心，如果是辦投票，媽媽們都會出來投他。而被問到是否會認為高雄市長韓國瑜與國民黨總統初選參選人郭台銘私下動作太多，朱立倫表示，這是大家的選擇，但他呼籲，「絕對不要贏了初選，輸了大選」、「不要忘了，我們的對手是民進黨是蔡英文」。

朱立倫22日上午前往板橋佛光山講堂出席「疼愛媽媽-保膝動健康」婦女活動，前立委江惠貞，立委柯志恩、新北市議員葉元之等人也共同參加。

朱立倫說，過去他時任新北市長時推動了公共托幼、準公共化托育、老人共餐、銀髮俱樂部等社會福利政策，而他會努力推廣到全國，但要當選得靠「媽媽的力量」，且他很有信心，如果是辦投票，媽媽們都會出來投他，但是很多媽媽們都太客氣，接到電話都不好意思表態，因此他呼籲所有婆婆媽媽們，勇敢大聲說出自己的心聲，也別忘了要交代爸爸、阿公們，接到民調電話一定要說唯一支持朱立倫。

有記者提問，即將到來的國政願景發表會，目前準備狀況如何。朱立倫表示，自己在27場直播、幾十場演講座談與每日行程中，都不斷在提政見，將彙整這些內容在三場政見說明會中發揮出來，但有點可惜政見說明會並不是辯論會，可能會變成「演講比賽」或「閱讀朗誦比賽」，較難看出候選人的具體作為或是過去的實戰經驗。

朱立倫說明，辯論會有提問、回答與交叉詰問，更能具體闡述政見立場。關於目前方式是否對哪位候選人較有利，「可能要看是誰幫他寫的稿子吧」，他提到，自己是不需要特別的講稿，主要把做過的政績與政見跟大家說明。

朱立倫說，他沒有用大型造勢活動、沒有鋪天撒廣告，主要靠勤跑基層講政見，可能許多支持者、很多婆媽比較溫和，支持他卻一直沒有說出來，他也鼓勵大家在最後民調時大膽表態發聲。

被問到是否會認為高雄市長韓國瑜與國民黨總統初選參選人郭台銘私下動作太多，朱立倫表示，這是大家的選擇，但他呼籲，「絕對不要贏了初選，輸了大選」。也提醒，「不要忘了，我們的對手是民進黨是蔡英文」，寧可在初選過程中，溫和、理性、中道的面對自己的隊友，之後才能團結一致，贏得大選。