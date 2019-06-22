拍肩里長、蘇貞昌大和解！陳志強批韓國瑜挺蘇揆：政策的確有感

▲陳志強臉書貼文讚蘇貞昌。（合成圖／記者蔣婕妤攝、翻攝自陳志強臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

瑞芳龍山里長陳志強九合一選前因為向當時競選新北市長的行政院長蘇貞昌陳情反深澳電廠，蘇貞昌「拍肩拍肚」舉動引起陳志強不滿，蘇貞昌事後在臉書致歉。時隔9個月，陳志強這次在臉書稱讚蘇貞昌政績，蘇貞昌也在其貼文下方留言回應，蘇揆與「拍肩里長」上演大和解。

陳志強在臉書轉貼蘇貞昌育兒政策影片，他在貼文中寫道，「政策擬定到實施，要多久時間？當然各項政策面臨難度不同，實施的時間點就不同。當政策擬定一出，碰巧這個時間點，就有人說，要選舉了？從蘇貞昌上任至今，都是因為選舉嗎？至少，這七八個月來，行政院團隊發布的政策，的確有感」。

陳志強特別在貼文最後標記，「我不會因為反深澳拍肩事件，蒙蔽了我自己。請中天新聞別再拿來做文章了。若要類比蘇與韓的粗魯，也請比蘇與韓的政績」。他解釋，這次是看到中天新聞拿蘇貞昌及韓國瑜做對比，讓他看不下去，決定發文表態，他也透露，對蘇貞昌減稅、抗豬瘟兩項政策上特別有感。

看見陳志強發文力挺，蘇貞昌小編在貼文下方留言回應，「加油！謝謝你的支持。我記得你的肩膀很強壯，我們一起來扛起這個國家！」陳志強則回應，「我把里長基本做好、國家大事就看您老人家了！歡迎蘇院長常來瑞芳水金九、東北角。院長！一起加油！」

▼陳志強、蘇貞昌和解。（圖／翻攝自陳志強臉書）