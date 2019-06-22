韓國瑜拜會顏清標　台中黑派：未開會決議是否挺韓

記者鄧木卿／台中報導

高雄市長韓國瑜和妻子李佳芬參加22日晚上造勢大會前，下午4點10分先到沙鹿拜會黑派要角、大甲鎮瀾宮董事長顏清標，受到上百名熱情韓粉到場搖旗吶喊，前立委也是黑派大老郭榮振表示，這次是主動前來加油，派系並沒有針對支不支持韓開過會議。

▲顏清標同意拍照但不受訪。（圖／記者鄧木卿攝）

▲黑派大老郭榮振表示，派系沒有開會討論挺不挺韓。（圖／記者鄧木卿攝）

韓國瑜、李佳芬兩人原訂下午3點半，到沙鹿區立委顏寬恒服務處拜會顏清標、顏寬恒、台中市副議長顏莉敏等一家人，但直到4點10分才抵達，現場除了上百名支持者之外，還有郭榮振、兩名隸屬黑派的市議員張滄沂、賴義鍠，和大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等人。

韓國瑜停留半小時後未受訪即離開，顏清標也不受訪，推說由年輕人（顏寬恒）發言。

郭榮振表示，他跟韓國瑜是立法院同事，很欣賞他過去的行事風格，希望他出線，但因為黨內有初選機制，不能表現得太明顯，畢竟大部份候選人都熟，期盼黨中央公平辦理初選，讓最有能力的人代表國民黨參選，為了台灣的未來而奮鬥。

郭話鋒一轉，表達對香港反佔中的看法，他認為，美國在這次香港事件其實介入甚深，如同當年台灣太陽花事件一樣，美國也聳恿台灣反對勢力起來反抗，他認為美國和日本都太介入台灣政治。

至於黑派是否支持韓國瑜，郭榮振說，來的民代雖是黑派，但其實是個人自己來的，派系沒有動員，黑派也沒有針對支不支持韓而開過派系會議，顏清標本人也沒有要求派系支持。