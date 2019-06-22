「長男次男」現身韓國瑜台中場　網傳「韓粉蓋布袋」8字回應

記者吳奕靖、洪靖宜／台中報導

Youtuber「長男次男」時常在臉書發表一些時事，先前更是因為在凱道，訪問到兩名正妹「假韓粉」而聲名大噪，不過後來的一些影片也讓韓粉不太開心，甚至表明要蓋布袋，但是這些言論並沒有嚇到他們，「長男次男」還是來到韓國瑜台中的造勢場合，跟韓粉們喊話：雖然我們立場不同，但是可以「好好溝通、好好講話，我們都是台灣人」。

▲「長男次男」又來韓國瑜台中造勢場，坦言韓粉拒訪率變高了，但無懼「蓋布袋」傳言。 。（圖／記者吳奕靖攝）

《ETtoday新聞雲》記者就在主舞台旁邊，發現了正在採訪的「長男次男」，當時的他們正在拍攝一名戴著口罩的韓粉大媽，現場聲音相當吵雜，無法聽清楚雙方對話，只依稀感受到這名韓粉大媽對他們頗有微詞，讓「長男次男」頻頻以「就像是電視節目《全民大悶鍋》一樣來回應，不過最後還有握手。

▲「長男次男」又來韓國瑜台中造勢場，坦言韓粉拒訪率變高了，但無懼「蓋布袋」傳言。 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實「長男次男」從韓國瑜在凱道的誓師大會拍攝影片造成話題以後，接連的一連串影片都讓韓粉不開心，甚至是還有傳出只要出現在台中場，就要對他們來「蓋布袋」，不過「長男次男」表示這次來到台中場，主要是來訪問挺韓的年輕人，因為之前很多人都說他們是專找老年人做訪問，所以這次會努力找年輕人，但他們也坦言自己穿了印有「長男次男」字樣的衣服，導致拒訪率就提高了。

「長男次男」也提到韓粉對他們有點「誤會跟不理解」，強調「我們希望可以好好溝通，大家網路有說要來打我們什麼，這些我都覺得看看就好，因為我覺得網路講的跟現場實際感受不一樣，理不理性現場走一趟就知道，至少我到現在為止，大家都有跟我握手，我們雖然講話比較激烈，但其實也是以禮相待」，他們也坦言自己不管是韓粉、英粉或柯粉，「立場可能不同，但我們可以好好講話、好好溝通，我們只是支持人不同而已，大家都是台灣人」。

▲「長男次男」又來韓國瑜台中造勢場，坦言韓粉拒訪率變高了，但無懼「蓋布袋」傳言。 。（圖／記者吳奕靖攝）