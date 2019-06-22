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花蓮韓粉封「護國大法師」再跑台中場　中暑！刮痧再上「為國家祈福」

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記者吳奕靖、洪靖宜／台中報導

還記得《ETtoday新聞雲》記者在花蓮韓國瑜造勢場合拍攝到一名法師，就在造勢現場念誦經文，被韓粉封為護國大法師，這一次台中場他也沒有缺席，而且距離主舞台又更近了，不過面對記者詢問怎麼會來，他笑著回答「很單純，為國家祈福」，不過法師也是肉做的身體，也難敵台中高熱氣溫中暑，趕緊找人幫忙刮痧，刮完了再上。

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

面對記者的詢問，法師一開始都不願意回答，只是一直口念「阿彌陀佛」，不過就在記者表明自己曾經在花蓮採訪過他，他才願意開口聊，「就很單純，為整個國家祈福，沒有災難只有和平」，而且強調要幫國家，自己沒有黨派，就是很單純的一件事，而記者也詢問他的身體狀況，因為稍早也有發現法師在刮痧，靦腆的回應：「對！天氣滿熱的」，至於被封為「護國大法師」他表示不知道，自己也沒看過報導。

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

其實在高雄市長韓國瑜出席花蓮韓粉大會師的時候，活動尾聲邀請現場韓粉一同高唱《中華民國頌》，《ETtoday新聞雲》記者鏡頭就捕抓到，這名法師嘴巴不是跟隨唱歌，而是在喃喃唸經，同時他站在穿戴國旗等民眾旁邊，感覺很「突出」，記者詢問他在唸什麼？這名法師表示自己在唸真經，希望讓台灣更好，這句話讓旁邊韓粉吃驚直呼：「護國大法師是你？」

這名法師身穿袈裟，站在東大門噴水池對面的路口，當時表示自己的法號是「惟吉法師」，他來到東大門是因為自己的信眾很多都在花蓮，目前是在花蓮講經。同時他也強調：「出家人沒有政治立場，因緣，不可洩漏」！現在又出現在台中場，其中的因緣，恐怕只有他自己才清楚了。

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被花蓮韓粉封為「護國大法師」現身台中場，不過這次中暑了，請人刮痧幫忙 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,法師,滅定業真言,藥師琉璃光如來,花蓮,中華民國頌,台中

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