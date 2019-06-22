15萬韓粉湧入！邵曉鈴緩步上台「90度鞠躬」感謝...激喊：中華民國庶民總統

▲▼韓國瑜台中造勢前台中市長胡志強夫婦也現身力挺。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

地方中心／台中報導

高雄市長韓國瑜台中場造勢在22日下午3時隆重登場，主辦單位稍早宣布現場已突破15萬人！台南市議員謝龍介等人紛紛現身，就連前台中市長胡自強以及淡出螢光幕許久的夫人邵曉鈴都出面力挺。13年前邵曉鈴發生嚴重車禍，便鮮少露面，如今她卻主動要求發言，感謝韓粉蒞臨台中，並3度高喊韓國瑜是「中華民國庶民總統」！

前台中市長胡志強表示，邵曉鈴嫁給自己時曾說，發言都交給他，尤其在車禍之後，說話功能更受到損害，如今卻拉拉他的衣袖，主動要求「想說幾句話」，隨後他看著妻子笑稱，「妳真的要講，現在後悔來不及囉！」。

由旁人攙扶到台前的邵曉鈴，緩緩地說道，「各位敬愛的好朋友們，大家好，我是曉鈴，非常開心大家到台中來，我非常感動，每一個您都是活菩薩化身，曉鈴覺得每一個您，都是大慈大悲千手千眼的觀世音菩薩」，她感到相當窩心，向台下韓粉90度鞠躬。

她更直言，「在此要謝謝、謝謝、再次謝謝，因為您的護佑跟加持，韓國瑜一定會成功，一定會當選中華民國的庶民總統」，3度高喊「中華民國庶民總統」，但她難得的滔滔不絕卻被丈夫打斷。胡志強忍不住調侃妻子，「可以了，可以了，再講就比我還好了！」；主持人則帶領現場群眾大喊「胡市長謝謝您，曉鈴姊我愛您」回應。