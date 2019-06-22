20萬韓粉簇擁上台！韓國瑜痛批民進黨得「權力中毒症」　嘆：墮落太多...

地方中心／台中報導

高雄市長韓國瑜22日在台中舉行第4場造勢活動！主辦單位宣稱現場已突破20萬人，韓國瑜大進場時天色已暗，韓粉人手一台手機用螢幕照亮黑夜。韓國瑜致詞時提到防治登革熱及公投法議題，痛批民進黨得了「權力中毒症」！

▲▼韓國瑜台中造勢痛批民進黨。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

韓國瑜在支持民眾的簇擁下登台，提到日前高雄登革熱議題指出，他內心感到相當奇怪，2015年時高雄登革熱疫情爆發，當時的行政院副院長張善政立刻奉馬英九命令，結合中央及地方資源，全力撲滅登革熱；隔年碰上美濃大地震，震垮了9棟房屋，還有217位民眾不幸殞命，張善政仍然全力協助災後重建，行政院也撥200億款項協助重建。

韓國瑜話鋒一轉，「今天一個民進黨如何看待不同城市的天災人禍，不能政黨不同就幸災樂禍，台灣人民都是生命共同體，不能等著看你出洋相，這是可怕的！」他認為，這2個例子，同樣是地方天災人禍，同樣都是行政院，但態度完全不一樣，「這是不對的」，他認為，民進黨最大的問題在得了「權力中毒症」，為了權力甘心中毒，他再問「可怕不可怕」？

▲▼主辦單位宣稱，現場突破20萬名韓粉湧入。（圖／ETtoday攝影中心攝，下同）

韓國瑜再提公投法指出，蔡同榮委員年復一年、日復一日的忙碌就是為了通過公投，他充滿熱情，為了理想努力，雖然政黨不同，仍值得尊敬，但「今天的民進黨這些領導、中華民國的這些官員、民進黨的黨工們，還值得我們尊敬嗎？」

他進一步解釋，提蔡同榮是因為2014年好不容易協商完畢，出來一條公投法，上週民進黨硬是把公投法關到籠子裡，每一件事都做得離人民越來越遠。

韓國瑜感到相當感慨，「想到20年前的畫面，跟20年後的今天，真的覺得民進黨墮落太多，民進黨的勤政熱情、愛鄉土已經完全失去，也違背民意，所以2020年我要拜託所有在座鄉親、所有媒體前面的好朋友，讓我們團結起來給民進黨一個教訓，下台好嗎？」

▲▼韓粉用手機銀河迎接韓國瑜。（圖／ETtoday攝影中心攝）

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