罷工進入第三天　空服工會：資方簡訊詢問空服員上班意願



記者黃士原、徐溱謐／南崁報導

長榮航空勞資協商破局，桃園市空服員職業工會發動罷工行動進入第3天，而桃園市空服員職業工會理事廖以勤表示，長榮公司寄發簡訊希望空服員回去上班，或是軟性喊話願意服勤的空服員，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）。廖以勤表示，長榮航空希望航班恢復正常，而工會不希望罷工影響層面擴大，工會希望雙方理性協商。

▲桃園市空服員職業工會理事廖以勤秀長榮航空公司內部簡訊。（圖／記者林敬旻攝）

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廖以勤對現場靜坐的空服員信心喊話，公司會每天發送簡訊，這表示公司出現人力不足，所以越多人到加入罷工，越可以給公司更大的壓力，就可以趕快進行勞資協商談判。另外，廖以勤也說，今天交通部長林佳龍已經從國外回來了，她也希望政府能協助。





▲桃園市空服員職業工會理事廖以勤對現場靜坐的空服員信心喊話。



桃園市空服員職業工會發動罷工行動進入第3天，22日早上10點早晚班換班，由C班接替從21日晚上10點靜坐12小時的B班。空服員工會日前宣布排班日期一路延續至30日，分ABCDE五個班，每班靜坐12小時，早上10點及晚上10點交班。

空服員工會喊出罷工無限期抗爭，並發動會員靜坐輪班表，排班日期一路延續至30日。不過，資方也正面迎戰，從長榮航空罷工專區的航班異動頁面可以看見，原先長榮航空只逐步公告未來3天後的航班異動，但21日一口氣將欄位開至30日，雖然後面日期尚未公告取消哪些航班，但也意味宣示正面對決空服員持久戰。





▲長榮空服員罷工南崁公司靜坐，空服員互相擁抱。（圖／記者林敬旻攝）

另外，長榮航空21日對桃園市空服員職業工會等（桃空職工）提起「非法霸工」損害賠償民事官司。長榮派出律師，赴台北地方法院對提告，律師表示，自21日起一天3400萬元起算，逐日增加，此金額為參考尼莎颱風期間，全面停飛狀態一天損失的營業收入。



對於桃園市空服員職業工會突襲式發動罷工，長榮航空表示，已立即成立緊急應變小組，並盡最大的努力全力動員，在政府、友航及相關旅遊業者的協助下，共同疏運旅客，並盡一切所能降低對旅客的影響。