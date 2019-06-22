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吐566字「我們被踩得最爛」！長榮航太修飛機員工怒了　批罷工空服員：惡質

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網搜小組／綜合報導

長榮航空空服員罷工，受影響旅客超過1萬5千人，也讓地勤人員忙翻。不只地勤人員受影響，一名長榮航太負責修飛機的員工也發文，「我們才是空姐罷工被踩得最爛的一群人」，直批空服員在爭取錢、利益的時候踩著他們，「我不會不希望你們在協商後能得到好的結果，但是你們真的很惡質，你們真的很缺德。」

▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

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「我是長榮航太員工，隸屬長榮航空的子公司」，這位男網友在《Dcard》表示，他的工作是修飛機，不管颳風下雨、寒流、酷暑，他們都堅守崗位，做好自己的工作；儘管工作環境惡劣，工作內容危險，身上還常常莫名多出傷口，「我們不是不曾有過怨言，只是進公司前，我們都已經了解工作的內容」，是經過思考後才選擇繼續為公司服務，接受不了的人另謀高就。

原PO說，很多人都問過，為什麼這麼累還要繼續做，他也直接回應「因為錢，因為連續四年年終四個月，因為有員工票（雖然是乞丐票，而且我們的優先順序是比長榮航空低的，也就是空姐們突然想去哪玩，不管我們多久以前買好的票我們都有可能被擠下來）」，就是因為希望能享有這些福利，他們都願意忍著。

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▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工，影響許多同業及旅客。（圖／記者林敬旻攝）

「但今天長榮航空的空姐們為了自己的利益和福利，站出來罷工，請問有想過我們嗎？」原PO表示，空服員罷工那刻起，他們員工票的網站就關閉了。他忍不住憤慨直呼，「我們的權益呢？我們的福利呢？」當長榮航空這間母公司虧損時，長榮航太這間子公司的營收就會被拿來獻祭、填補虧損空洞。

原PO繼續怒吼，「我們的年終呢？我們的錢呢？我們每天忍熱負臭，我們每天流汗甚至流血，這些權益不是我們應得的嗎？」質問空服員在展開罷工前，有沒有想過子公司的員工會受到怎樣的衝擊。原PO說自己不是為資方抱不平，而是為自己、為所有辛苦的員工抱屈。

最後原PO也說，「當你們在爭取你們的錢、你們的利益的時候，你們踩著我們，你們踩爛我們」，雖然不會不希望空服員們在協商後得到好結果，但認為罷工空服員真的很惡質、很缺德。

對於罷工事件，長榮總經理孫嘉明日前表態，「我只能說，訴求裡面勞工董事部份，依法不屬於調解事項，將提出非法罷工告訴。」桃園市空服員職業工會理事廖以勤則說，長榮公司有寄發簡訊希望空服員回去上班，或是軟性喊話願意服勤的空服員，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）。廖以勤表示，長榮航空希望航班恢復正常，而工會不希望罷工影響層面擴大，工會希望雙方理性協商。

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關鍵字：長榮,罷工,空服員,長榮航太,修飛機,Dcard

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