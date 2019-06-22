28日前長榮能維持4成運能　林佳龍返台坐鎮：要有明確罷工預告期

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工邁入第3天，22日來回航班共取消112班，預估影響2.3萬人。先前率團出訪的交通部長林佳龍清晨5點返台坐鎮，9點親自主持跨部會應變會議。會後受訪時，他表示，目前長榮航空預估28日前能維持4成運能，他也重申應該要有明確罷工預告期，並呼籲勞資雙方存異求同找出交集，盡快重回談判桌。

▲林佳龍說明第四次應變會議內容，強調長榮航空28日前維持4成運能，但重申應該有明確罷工預告期。（圖／記者莊喬迪攝）

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林佳龍說，在出訪前他召開第一次應變會議，一得知長榮罷工後，就決定要從貝里斯趕回，並要求同仁根據先前規劃的應變計畫展開應變，交通部都有全程掌握。在罷工第一天，長榮航空維持7成5運能、第二天4成6、第三天3成7，預估在28日前都能有4成運能，維持基本航運能量。

被問及有沒有做好長期應變計畫？他說，當然有做各種劇本因應，主要確保國內航班順暢，到目前為止也確實順利進行；國際航線部分，交通部也督促長榮，根據可能罷工的長短做因應，現在看到長榮公司已停止29日前繼續的訂位，這就是因應的作為，先幫已訂位的人有效疏運，又不會說，未來罷工持續的時候，造成更大損害。

▲率團出訪的交通部長林佳龍，今晨5時抵台滅火。（圖／記者趙永博攝）

針對這場可能演變成持久戰的罷工行動，林佳龍重申，應該要有明確的罷工預告期制度，他從過去就一再表達，現在的法令雖然有一定罷工預告的功能，但不夠明確化，例如罷工什麼時候開始、什麼時候結束、罷工過程中能不能罷罷停停，這些部分都不夠明確。

▲長榮空服員罷工第3天，集結南崁公司靜坐，現場會員情緒激動落淚。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍強調，未來還是有可能面臨罷工，尤其對航空業影響深遠，這部分應該有更明確的罷工預告期、結束期、授權期，還有罷工裡面項目能不能更改、增修等。至於這次的爭議，勞工董事是否能作為訴求或法律訴訟標的，這都要加以檢視，因為目前對民營公司來說，在台灣沒有這樣實施，確實也於法無據。

不過，他認為，這次勞資爭議並不是大到不能解決，8點訴求裡面，有6點訴求是雙方都有相當交集的，在雙方堅持的禁搭便車條款部分，他也說，華航機師罷工時也很堅持這點，但最後在折衷之下，資方也願意給予工會權益保障，呼籲雙方都要換位思考，這樣才能拉近距離。

最後，林佳龍表示，只要有助於勞資爭議解決，交通部都願意配合勞動部、桃市勞動局，扮演協助進行的角色，但他希望勞資雙方都能多用一點心，用同理心去彼此理解，若因沒有信任感，都做最壞的猜測，不只傷害旅客跟社會大眾，更加傷害的是公司，也期盼勞資雙方能夠盡快回到談判桌。

另外，外傳旅行業不滿空服罷工，計畫去南崁現場反嗆，對此，觀光局長周永暉表示，觀光局目前和全聯會有保持順暢的聯繫，不過今天在會議上，長榮航空也表達積極的作為，回去會針對團客部份設置專線，目前影響的航班，長榮到29日前有公布影響的資訊，相關狀況觀光局會持續掌握。