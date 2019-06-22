旅遊警示指標！2月、6月想出國「2場罷工全遇上」　苦主加碼自爆…衰慘了

▲原PO本來預計6月要出國玩，遇上長榮空服員罷工。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

長榮航空空服員罷工，總計影響約2萬3千2百名旅客受影響。一名女網友忍不住PO文曝光自己神奇的體質，只要她打算出國，就一定會發生事情，像是遇上罷工、大地震、颱風等等，讓她很崩潰「我買好旅遊險，買好買滿。」其他人紛紛笑噴，「你是我們的標的」、「可以告訴大家您的旅遊計畫嗎？好避開。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，她今年機票都是出發前1、2個月買的，結果2月底打算出去玩，買華航遇上華航罷工；6月底要出去玩，買長榮遇上長榮罷工，「去的地方高峰會？我……的運氣也太好了吧！」

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▲原PO 2月底打算出國，遇上華航罷工抗議。（圖／記者呂佳賢攝）

原PO接著還心虛表示，「我絕對不會說，有次出國當天，颱風來台灣、從日本回來時，颱風轉向到日本」，並加碼自爆「忘了說，去年的北海道大地震，是我第一次去，到的第一天晚上就遇到了，震的晚上繼續睡覺」，最後崩潰直呼「我買好旅遊險，買好買滿」、「#人森啊啊啊啊啊啊啊啊啊！」

▲原PO到北海道玩，卻發生大地震。（圖／達志影像／美聯社）

看到貼文後，許多人紛紛笑噴，「妳可以好好待在家嗎」、「下次要買機票的時候跟大家講一下」、「我相信如果妳要出國，把廢版當個版，大家不會有意見的」、「可以說一下到2020年妳的行程嗎？我儘量跟妳錯開」、「妳能成立粉絲頁公告妳的行程嗎」、「這要多大的倒楣指數，才可以換來每次的特殊體驗。」

原PO繼續在留言處爆料，「我去泰國玩回來，1-2個禮拜就黃衫軍示威」，讓不少網友忍不住要給原PO封號，「出國反指標」、「旅遊冥燈」、「完全是明燈的概念」、「旅遊界的光明燈」、「安全指標」，原PO也相當哭笑不得，「應該是說以我出國日期正負兩個禮拜不宜出國。」

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