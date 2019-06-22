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更新／長榮今明兩天共取消230航班！估影響4萬7千名旅客

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▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）
▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／綜合報導

桃園市空服員職業工會持續罷工進入第3日，因罷工行動長榮航空航班異動持續更新，預計今（22日）共有89個航班由台灣出發、預計取消62班；回台灣共有88個航班、預計取消55班，總計影響約2萬3千2百名旅客受影響。

交通部政務次長王國材昨晚間，公布22日航班異動表示今日為「最嚴峻的一天」，22日原訂177架、112架停飛，僅剩65架能飛，運能掉至37%，剩下的63％以簽轉、改期或取消方式來處理，國內線則維持正常飛行。

長榮航空也發出聲明，受到持續罷工影響，預計明(23)日共有93個航班由台灣出發，預計取消54班，分別為桃園機場出發取消45航班、松山機場出發取消2班、台中機場出發取消5班、高雄小港機場出發取消2班，影響約1萬1千6百名旅客。

明(23日)回台灣共有95個航班，預計取消59班，分別為返回桃園機場共計取消50班、返回松山取消2班、返回台中取消5班、返回高雄小港機場取消2班，影響約1萬3千名旅客。

先前率團出訪的交通部長林佳龍則在清晨5點返台坐鎮，9點親自主持跨部會應變會議。會後受訪時，他表示，目前長榮航空預估28日前能維持4成運能，他也重申應該要有明確罷工預告期，並呼籲勞資雙方存異求同找出交集，盡快重回談判桌。林佳龍說，在出訪前他召開第一次應變會議，一得知長榮罷工後，就決定要從貝里斯趕回，並要求同仁根據先前規劃的應變計畫展開應變，交通部都有全程掌握。在罷工第一天，長榮航空維持7成5運能、第二天4成6、第三天3成7，預估在28日前都能有4成運能，維持基本航運能量。

長榮航空表示會盡最大努力將旅客簽轉至其他航空公司，將影響的程度降到最低，為先妥善處理取消航班訂位旅客的需求，因此6月29日前暫不接受新的訂位。最新航班異動訊息除了會以簡訊通知旅客外，也請民眾自行至官網www.evaair.com或運用APP查詢。
 

請繼續往下閱讀...

【6-22 11:00更新】

新增49個由桃園機場出發停飛的航班

BR178　台北 (TPE)大阪 (KIX)
BR112　台北 (TPE)沖繩 (OKA)
BR166　台北 (TPE)札幌 (CTS)
BR891　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR395　台北 (TPE)胡志明市 (SGN)
BR128　台北 (TPE)名古屋 (NGO)
BR768　台北 (TPE)哈爾濱 (HRB)
BR851　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR075　台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR075　曼谷 (BKK)阿姆斯特丹 (AMS)
BR067　台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR067　曼谷 (BKK)倫敦 (LHR)
BR807　台北 (TPE)澳門 (MFM)
BR215　台北 (TPE)新加坡 (SIN)
BR227　台北 (TPE)吉隆坡 (KUL)
BR138　台北 (TPE)函館 (HKD)
BR255　台北 (TPE)峇里島 (DPS)
BR118　台北 (TPE)仙台 (SDJ)
BR006　台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)
BR116　台北 (TPE)札幌 (CTS)
BR008　台北 (TPE)舊金山 (SFO)
B7172　台北 (TPE)西安 (XIY)
BR728　台北 (TPE)呼和浩特 (HET)
BR869　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR855　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR811　台北 (TPE)澳門 (MFM)
BR277　台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)
BR102　台北 (TPE)福岡 (FUK)
BR805　台北 (TPE)澳門 (MFM)
BR180　台北 (TPE)大阪 (KIX)
BR857　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR758　台北 (TPE)杭州 (HGH)
BR770　台北 (TPE)黃山 (TXN)
BR032　台北 (TPE)紐約 (JFK)
B7029　台北 (TPE)胡志明市 (SGN)
BR036　台北 (TPE)多倫多 (YYZ)
BR150　台北 (TPE)首爾 (ICN)
BR261　台北 (TPE)馬尼拉 (MNL)
BR205　台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR827　台北 (TPE)香港 (HKG)
BR052　台北 (TPE)休士頓 (IAH)
BR061　台北 (TPE)曼谷 (BKK)
BR061　曼谷 (BKK)維也納 (VIE)
BR315　台北 (TPE)布里斯本 (BNE)
BR028　台北 (TPE)舊金山 (SFO)
BR026　台北 (TPE)西雅圖 (SEA)
BR087　台北 (TPE)巴黎 (CDG)
BR010　台北 (TPE)溫哥華 (YVR)
BR016　台北 (TPE)洛杉磯 (LAX)

新增3個由松山機場出發取消的航班

BR156　台北 (TSA)首爾 (GMP)
BR739　台北 (TSA)重慶 (CKG)
BR190　台北 (TSA)東京 (HND)

新增3個從台中出發停飛的航班

B7519　台中 (RMQ)廣州 (CAN)
BR819　台中 (RMQ)澳門 (MFM)
B7587　台中 (RMQ)深圳 (SZX)

新增7個從高雄出發停飛的航班

BR108　高雄 (KHH)東京 (NRT)
BR182　高雄 (KHH)大阪 (KIX)
BR172　高雄 (KHH)首爾 (ICN)
BR829　高雄 (KHH)澳門 (MFM)
BR120　高雄 (KHH)福岡 (FUK)
BR835　高雄 (KHH)澳門 (MFM)
B7268　高雄 (KHH)杭州 (HGH)

＞＞6月23日停飛航班點這裡

＞＞6月24日停飛航班點這裡

＞＞6月25日停飛航班點這裡

＞＞6月26日停飛航班點這裡

＞＞6月27日停飛航班點這裡

＞＞6月28日停飛航班點這裡

＞＞6月29日停飛航班點這裡

＞＞6月30日停飛航班點這裡

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關鍵字：長榮罷工,長榮航空空服員,空服員罷工,罷工,長榮航空

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