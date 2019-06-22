男地勤曝心聲！「因某些長榮空服員」不認同罷工　狠罵：對你們很失望

▲長榮空服員罷工，南崁公司外持續靜坐。（圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／綜合報導

長榮空服員職業工會日前發動罷工，勞、資雙方各有各的看法。一名男網友發文直呼「空姐罷工前請三思」，透露他本身在機場上班，就是所謂的地勤人員，第一次聽到空服員工會提議罷工時，他認為就是勞資雙方的溝通過程，這不是台灣航空公司第一次這麼做，但這次長榮空服員讓他很失望。

這位男地勤在《Dcard》表示，他有些空服員朋友，所以知道這不是簡單的工作，也不是只有光鮮亮麗的生活，甚至可以說空服員在短短歲月中，用身體、精神、生活犧牲奉獻，「但也因為認識了一些空姐，我才不能真的認同她們這麼罷工。」

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他點出幾個「真心過不去邏輯的點」，首先是許多空服員常說，輪班生活犧牲了很多和家人相處的時光，也常常因為時差問題把身體搞壞；他的心中OS則是「其實我相信在還沒進來當空姐之前，妳早就知道空姐的生活就是如此」，而且依長榮面試文化，一定會問是否能接受輪班時差生活，「夢想當空姐的妳肯定會說，當然可以啊！」

▲長榮空服員於南崁公司罷工，進入第48小時。（圖／記者林敬旻攝）

原PO也說，「而且雖然不是全部，但很多的空姐是非常會玩的，夜唱、喝酒、夜店，ig上也是很常看到」，他認為，如果這個工作是真的辛苦也傷身體，相信這些空服員休假跑去做的事也傷了不少身體。

接著他表示，通常勞資雙方有衝突，大家會把矛頭指向資方，「大家都說長榮是血汗工廠，的確長榮是一個服務旅客很到位的航空公司，我們很常因此付出很多汗水心力，但長榮給的福利尤其是空服這塊，真的是外面很多工作都不可能有的福利。」爆發罷工前，他還跟朋友開玩笑，如果他是老闆、就把福利機票收回去，「畢竟這不是妳的薪水，是我體諒妳辛苦給員工的福利，果不其然這次長榮真的用了這招。」

最讓原PO生氣的事，是空服員在罷工前，沒有想到自己是有社會責任的，「因為妳們做的行業是大眾運輸，是台灣對外連結的交通產業」，更舉例他朋友的外婆，都75歲了還在老人安養院上班，因為沒有所謂的休假，努力積很多假打算暑假出國看孫子，卻因為罷工事件，婆婆的假就這樣放水流，「想見家人想了好久就這樣毀了，講個難聽不吉利的，要是婆婆就在今年走了，因為妳們的貪婪，間接造成他們連最後一面也沒見到。」

▲長榮空服員罷工，讓原PO很氣憤。（圖／記者林敬旻攝）

接著原PO也為一線人員發聲，「真心覺得要罷工就不要在公司罵同事，可以移駕至機場，把妳們大聲對公司欠妳們的，對旅客解釋讓社會大眾認同妳們」。他也批評，空服員說不想超時上班，「那地勤因為妳們加班呢？那公司其他人因為妳沒有了年終呢？那投資長榮航空的小股東們因為妳而損失的錢呢？」

原PO繼續怒罵，「更噁心的是，這2天看到幾位網美空姐在限時動態上批評地勤、批評內勤，甚至嘲笑內勤人員的長相」，這部分的空服員真的事很噁心的一群人。不過最後他也強調，希望事件能平安落幕，勞資雙方都能達成平衡。

桃園市空服員職業工會理事廖以勤稍早曾表示，長榮公司寄發簡訊希望空服員回去上班，或是軟性喊話願意服勤的空服員，公司可以協助拿回三寶（工作證、台胞證及護照）。廖以勤表示，長榮航空希望航班恢復正常，強調工會不希望罷工影響層面擴大，工會希望雙方理性協商。

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