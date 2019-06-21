李正皓嗆蘇貞昌唬爛王　官員傻眼酸沒常識：軍機疏運行之有年

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

針對長榮航空空服員罷工，行政院長蘇貞昌21日表示，希望勞資雙方盡快達成協議，國防部若有必要會出動軍機等服務，確保旅客權益，國民黨草協聯盟發起人李正皓卻不以為然，嗆蘇貞昌是真正的唬爛王。對此，行政院發言人Kolas Yotaka強調，軍機疏運行之有年，不知道李正皓在說什麼，中央官員也傻眼大酸李正皓沒常識。

蘇貞昌上午到新北市萬里區出席活動時，針對長榮航空空服員罷工一事發表看法。蘇貞昌表示，不願看到罷工，但罷工是勞工朋友爭取權益的一個手段，希望勞資雙方能夠達成協議，最重要的是，不能影響到旅客的權益，國防部若有必要會出動軍機等服務。

李正皓透過臉書批評，國軍能支援航空業載運的飛機就是C-130運輸機，但僅限國內線，飛金門、澎湖等離島，這次主要有爭議的是國際線的旅客受到影響，「有可能讓台灣的軍機飛國際線？台灣軍機降落上海虹橋機場？台灣軍機降落紐約甘迺迪機場？這畫面光想就覺得狂」。他批，「有蘇貞昌這種拿掃帚對抗共軍、台灣軍機降落對岸領土的行政院長，民進黨誰敢說韓國瑜只會喊口號？蘇貞昌才是真正的唬爛王」。

面對李正皓批評，Kolas回應，「我們不知道這位李正皓先生在說什麼。軍機在天候不佳、特殊、緊急狀況時協助紓解離島運量，行之有年。行政院在長榮航空罷工發生時要求國防部配合交通部疏運規劃，以國軍現有運輸能量，優先滿足外離島地區民眾的需求，目的在保護消費者權益及疏運。為因應長榮航空罷工事件，尤其馬祖只有立榮獨飛，國防部軍機目前已待命，因應離島疏運的需求。」

一名中央官員對於李正皓批評也很傻眼，他強調，蘇貞昌院長與交通部都很明確說明，軍機的疏運是針對國內航線，這樣的疏運措施不僅行之有年，對於往來台灣與離島縣市的居民而言更是常識，他大酸，「請李發起人除了研究偷拍技術之外，也要常常看電視吸收常識，不要散佈謠言，影響社會安寧。」

中央官員進一步指出，其實行政院針對這次罷工的回應說明圖中，本來就清楚寫明軍機使用原則，「協調其他航空疏運，若有不足，軍機支援外島疏運」。他傻眼質疑，「從事過政治工作的人，竟然會認為軍機是要疏運到上海，還是在他心裡，上海是國內航線？」

▼蘇貞昌要求勞動部持續促進雙方協商，政院資料清楚寫明，「協調其他航空疏運，若有不足，軍機支援外島疏運」。（圖／翻攝蘇貞昌臉書）